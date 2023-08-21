​​​​​​​HPG: رفيقاتنا كُلبهار وأيلم ودجلة أصبحن نموذجاً لكريلاتية العصر الحديث

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي ( HPG) اليوم بياناً كتابياً كشف فيه سجل ثلاث مقاتلات، استشهدن خلال مقاومتهن ضد هجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع مديا بباشور كردستان، جاء فيه:

"نتيجة لهجمات العدو على ساحة بانكوك، ارتقت رفيقاتنا؛ القيادية الرائدة في وحدات المرأة الحرة – ستار كُلبهار؛ والمقاتلتان الفدائيتان أيلم ودجلة إلى مرتبة الشهادة في 4 آب 2023.

الرفيقات كُلبهار، أيلم ودجلة، كل واحدة منهن كانت مناضلة فدائية آبوجية، كنَّ مضرباً للمثل في نضالنا من أجل الحرية الذي شاركن فيه لفترة طويلة بإصرارهن ومشاركتهن وفهمهن العميق لفلسفة قائدنا لحرية المرأة، لقد تركت تلك الرفيقات العزيزات أثراً عميقاً في خط حرية حزب العمال الكردستاني وحزب حرية المرأة الكردستانية، أيديولوجية تحرير المرأة، وحقيقة المرأة الحرة ومعاييرها بشخصيتهن، وشاركن بفدائية في كل ساحة وأصبحن رائدات، رفيقاتنا كُلبهار، أيلم ودجلة اللاتي قمن بأصعب المهمات في أكثر الساحات صعوبة، أصبحن بهذه الخصائص نموذجاً للكريلاتية العصر الحديث لمقاتلات وحدات المرأة الحرة – ستار.

في البداية نتقدم بأحر التعازي لعائلاتهن، الذين ضموا رفيقاتنا البطلات أمثال كُلبهار، أيلم ودجلة إلى النضال من أجل حرية شعبنا الكردي، ولكل شعبنا الوطني في كردستان.

المعلومات حول سجل الشهداء هي كالتالي:

الاسم الحركي: كُلبهار مرجا

الاسم والنسبة: شكيرناز كابلان

مكان الولادة: بدليس

اسم الأم – الأب: ميران - إسكان

مكان وتاريخ الاستشهاد: 4 آب 2023 / ميردين

الاسم الحركي: أيلم منذر

الاسم والنسبة: أمينة كابلا

مكان الولادة: إيله

اسم الأم – الأب: ديلبر – جنكيز

مكان وتاريخ الاستشهاد: 4 آب 2023 / ميردين

الاسم الحركي: دجلة أيلم

الاسم والنسبة: ليلى كُلجو

مكان الولادة: آمد

اسم الأم – الأب: آيتن – علاء الدين

مكان وتاريخ الاستشهاد: 4 آب 2023 / ميردين".

(ف)