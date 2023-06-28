​​​​​​​HPG: قواتنا توجّه ضربات موجعة لجيش الاحتلال في ساحة المقاومة بتلة إف إم

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي HPG، بياناً إلى الرأي العام، بخصوص هجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع، جاء في نصه:

"* 27 حزيران، وجهت قواتنا الكريلا في تمام الساعة 12:00، ضربات موجعة لجيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة بتلة إف إم (FM).

هجمات الاحتلال التركي بالقنابل المحظورة:

* 25 حزيران، قصف جيش الاحتلال التركي خنادق المقاومة في ساحة سيدا بمنطقة زاب، 4 مرات بالقنابل المحظورة.

* 24 و25 و27 حزيران، قصفت الطائرات الحربية التابعة للاحتلال التركي ساحات المقاومة في تلة بهار، وتلة جودي، وتلة آمدية بمنطقة الشهيد دليل غرب زاب 6 مرات، وكذلك ساحة المقاومة في تلة هكاري مرتين، وساحات تلتي بربزنا وغوشين بمنطقة خاكورك مرتين، وأيضاً ساحات قريتي جم روبوتكي وخيره بمنطقة غاري مرتين.

* 27 حزيران، استهدفت مروحيات هجومية للعدوان التركي ساحات كوليت وشيخ زاده بمنطقة خاكورك 4 مرات، واندلعت الحرائق في الساحة إثر قصف المروحيات، ولا زالت النيران مستمرة.

*24 و25 و26 و27 حزيران، تعرضت ساحات المقاومة في تلة بهار، وتلة جودي، وتلة آمدية بمنطقة الشهيد دليل غرب زاب، وساحات المقاومة في ساحة سري متينا، وكولكا، وقرية شيلادزه، وتلة هكاري في منطقة متينا، وساحات وادي لولان، وتلة الشهيد حقي، وتلة الشهيد كاميران وكوليت، 256 مرة لقصف المدافع، والدبابات، والأسلحة الثقيلة من قبل جيش الاحتلال التركي.

* 25 و27 حزيران، شن جيش الاحتلال التركي هجوماً على خنادقنا في ساحة المقاومة بمنطقة سيدا في زاب، وحاول تدمير أنفاقنا الحربية بواسطة الجرافات".

(ل م)