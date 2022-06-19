​​​​​​​HPG: مقتل وإصابة  15 من جنود الاحتلال التركي وإعطاب مروحية في زاب ومتينا -تم التحديث

كشف المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، عبر بيان كتابي أصدره اليوم الأحد، تفاصيل العمليات التي نفذتها القوات من جهة والهجمات التي شنها جيش الاحتلال التركي من جهة أخرى.

وجاء في نص البيان:

"وجّهت فرق قواتنا المتحركة في مناطق المقاومة ضربات موجعة لجيش الاحتلال التركي. وقد أسفرت العمليات التي نفّذتها هذه الفرق عن مقتل 12 جندياً من جيش الاحتلال التركي وإصابة 3 آخرين، بالإضافة إلى تدمير موقع وإعطاب مروحية قتالية. وقد استخدم جيش الاحتلال الغازات السامة في تحصينات القتال وقصفها بالمتفجرات مرتين. كما قصف مناطق المقاومة بالطائرات الحربية 7 مرات، وبالمروحيات القتالية 22 مرة.

وتفاصيل هذه العمليات والهجمات كالتالي:

في منطقة زاب:

في الـ 18 من حزيران، وفي تمام الساعة 16:00 نفّذت قواتنا عملية نوعيّة ضد جنود الاحتلال التركي الذين أرادوا قصف تحصينات القتال في منطقة مقاومة كاركر بالمتفجرات، أسفرت عن مقتل جندي من جيش الاحتلال وإصابة اثنين آخرين.

في منطقة متينا:

في الـ 18 من حزيران الجاري، تم قنص جنود الاحتلال الذين أرادوا التمركز في كري شهيد جكدار في منطقة مقاومة كري جودي، مما أسفر عن مقتل جندي من جيش الاحتلال التركي. كما تم لاحقاً من اليوم ذاته، تنفيذ عمليات قنص متتالية، أسفرت عن مقتل 3 جنود آخرين. وأُجبر الجنود الذين تلقّوا ضربات موجعة على التراجع إلى حد ما. كما تم بالتزامن مع ذلك، تنفيذ عملية قنص في كري شهيد شيلان، أسفرت عن مقتل جندي آخر. بعد ذلك تم استهداف موقع من مواقع العدو؛ أسفر عن تدميره بالكامل ومقتل الجنود الأربعة الذين كانوا هناك.

وفي اليوم ذاته، استهدفت قواتنا في منطقة مقاومة كري FM جنود الاحتلال التركي بالأسلحة الفردية، ما أسفر عن مقتل جندي من جنوده.

وقد استهدفت قواتنا في اليوم ذاته، المروحيات الساعية إلى إنزال جنود الاحتلال التركي في منطقة مقاومة كري FM. ما أسفر عن مقتل جندي تركي وإصابة آخر. بالإضافة إلى إعطاب مروحية قتالية أرادت استهداف فرق الكريلا المتحركة التي نفّذت عملية ضدها، من قبل فرقنا المتحركة الأخرى. ما أجبرها على الانسحاب من المنطقة.

استمرار الهجمات الاحتلالية

تفاصيل الهجمات التي شنّها جيش الاحتلال التركي بالأسلحة الكيماوية والمتفجّرات:

في الـ 18 من حزيران الجاري، استخدم جيش الاحتلال التركي الغازات السامة في الهجمات التي شنّها على التحصينات الموجودة في منطقة مقاومة ورخيله.

وفي منتصف اليوم ذاته، قصف التحصينات الموجودة في منطقة مقاومة كهف الجرحى مرتين بالمتفجرات.

القصف الذي شنّه جيش الاحتلال التركي بالأوبيس والمروحيات القتالية والطائرات الحربية:

شهدت سماء منطقتي مقاومة كاركر وكوري جحرو في الـ 18 من حزيران الجاري تحليقاً للطائرات المسيّرة.

وفي الـ 18 و19 من حزيران الجاري، قُصف ميدان كري أورتيه في منطقة متينا، من المقرات التركية الموجودة في كاني ماسي في باشور كردستان بقذائف الأوبيس والهاون.

كما قُصفت مناطق ورخليه، وجمجو، ورينجبراغا، وكاركر، وكوردينه، وسهل عدينه، وقرية سَرارو في منطقة متينا في الـ 19 من حزيران الجاري، من المقرات الحدودية بقذائف الأوبيس والهاون.

كما قُصفت منطقتي كاركر وساجا سبع مرات متتالية بالطائرات الحربية في الـ 18 من حزيران الجاري.

وفي اليوم ذاته، قُصفت مناطق مقاومة ورخيله، كوري جحرو، وكري FM، كري جودي وكري هاكاري 22 مرة بالمروحيات القتالية.

(ر)