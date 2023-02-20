​​​​​​​HPG: مقتل جندي وجيش الاحتلال التركي يهاجم خنادق الكريلا 56 مرة

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، بياناً، اليوم الإثنين، جاء فيه:

"يستمر جيش الاحتلال التركي الفاشي بتقنياته الثقيلة في هجماته على كريلا حرية كردستان، المتمركزين في مواقعهم، وردت قواتنا على الاحتلال على أساس الدفاع المشروع؛ ما أسفر عن مقتل جندي من جيش الاحتلال التركي، قصفت مناطق قواتنا عشرات المرات بالطائرات الحربية، 46 مرة بالدبابات، المدافع والأسلحة الثقيلة.

معلومات موسعة عن هجمات جيش الاحتلال التركي:

في منطقة زاب:

19 شباط وفي الساعة 11:30، في ناحية شيلادزه بمنطقة آمدية، هاجم جيش الاحتلال قواتنا الموجودين في محيط ساحة جمجو، وردت قواتنا بالأسلحة الثقيلة على الهجمات من أجل حماية نفسها؛ وأسفرت عن مقتل جندي من جيش الاحتلال التركي.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

19 شباط، قصفت ساحة وارخليه، وادي بالندا ومحيط مخيم الشهيد ريبر، وأيضاً قرية التل في كارى، قرية بيركيت وسفوح تلة خير، عشرات المرات بالطائرات الحربية.

19 شباط، وفي ساحة المقاومة في تلة جودي وبالقرب من قرية سيدا وساحة جمجو في ناحية شيلادزه بمنطقة آمدية، قصفت خنادق المقاومة 46 مرة بالمدافع، الدبابات والأسلحة الثقيلة"

(ف)