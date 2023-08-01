​​​​​​​HPG: مقتل 72 جندياً من جيش الاحتلال التركي خلال شهر تموز

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) اليوم، بياناً كشف فيه حصيلة معارك شهر تموز الفائت، في مناطق الدفاع مديا بباشور (جنوب كردستان)، جاء فيه:

"دخلت معاهدة لوزان، التي قسمت وطننا إلى أربعة أجزاء بتجاهلها للشعب الكردي وحقيقة كردستان، بهدف صهر شعبنا ضمن أنظمة الدول القومية وارتكاب الإبادة الجماعية بحقه، عامها المئة، وأدت المعاهدة إلى وقوع العديد من المجازر التي لا حصر لها وهجمات الاحتلال والإبادات الجماعية على مدار قرن، ونتيجة لذلك قدم الشعب الكردي مئات الآلاف من الشهداء، وتم سحق وقمع جميع الاعتراضات المشروعة للشعب الكردي بارتكاب المجازر، كما تم تهميش وإهمال هوية الشعب الكردي ومطلبه بالحياة الحرة، كما اُعتبر إمكانية العيش على أرضه بلغته وهويته وثقافته الخاصة والقدرة على تقرير مصيره، الذي هو أمر مشروع لجميع شعوب العالم، وخاصة الشعب الكردي، وللأسف ارتكب النظام العالمي المهيمن هذه الجريمة معاً، ومع ذلك، فإن الشعب الكردي، ومع تقديمه للتضحيات ورغم موقفه المنقسم ونقاط ضعفه، دفع تضحيات ثمينة في مواجهة هذه الإبادة الجماعية على مدى مائة عام وتمكن من الاستمرار في وجوده حتى يومنا هذا، وبدوره، مزّق حزبنا -حزب العمال الكردستاني (PKK)- الذي قاد النضال التحرري للشعب الكردي في الخمسين سنة الأخيرة، من خلال التطورات التي قادها في كردستان وخارج الوطن، معاهدة لوزان القائمة على قرار الموت بحق شعبنا والكفن الذي كان مفروضاً على الشعب الكردي.

وأطلقت دولة الاستبداد والاستعمار التركية ونظامها القائم على الحرب الخاصة الفاشية، الذي كان يسعى لتحقيق معاهدة الإبادة الجماعية هذه في ذكراها المئوية، مفهوماً واسع النطاق للإبادة الجماعية في الذكرى السنوية لهذه المعاهدة في 24 تموز 2015، وأظهر كل من أبناء الشعب الكردي والحركة التحررية في غضون هذه السنوات الثمانية الأخيرة مقاومة عظيمة، وأبدوا نضالاً أسطورياً في المائة عام الماضية، وقدموا تضحيات كبيرة، وأثبتوا من خلال المحافظة على وجودهم، أنهم باتوا حقيقة لا يمكن إنكارهم ولا حتى تصفيتهم.

"هجمات الاحتلال دون انقطاع"

ولكن دولة الاستبداد والاستعمار التركية التي هي العدو اللدود للكرد ونظامها القائم على الحرب الخاصة، حاولوا أن يفعلوا في شهر تموز الأخير ما لم يستطيعوا فعله خلال مائة عام الماضية وأن يحققوا النتائج الملموسة من خلال هجمات الاحتلال، واستمروا في شن هجماتهم وعملياتهم العسكرية بشكل متواصل في كل من بوطان وديرسم وغرزان ومناطق الدفاع مديا، حيث نفذت في غضون شهر تموز 17 عملية عسكرية في كل من شمال كردستان ومناطق الدفاع المشروع، وهاجمت وقصفت الساحات 283 مرة بالطائرات الحربية، و 168 مرة بالمروحيات الهجومية، ومئات المرات بقذائف المدفعية والدبابات والأسلحة الثقيلة، وشنت الهجمات 9 مرات بالمتفجرات المحظورة على خنادقنا في ساحات المقاومة، ولجأت إلى استخدام ما مجموعه 6 قنابل من القنابل النووية التكتيكية، حيث قصفت 4 مرات ضد خنادقنا في ساحات المقاومة الواقعة في سيدا بمنطقة زاب، ومرتين ضد خنادقنا الواقعة في ساحة المقاومة بتلة إف إم الواقعة في منطقة الشهيد دليل في غربي زاب.

"130 عملية للكريلا ومقتل 174 جندياً"

يستمر مقاتلو ومقاتلات كريلا حرية كردستان في نضالهم المتواصل لحماية الشعب الكردي وكردستان ضد جميع هجمات العدو، حيث نفذت قواتنا طيلة شهر تموز 130 عملية أسفرت عن مقتل 72 جندياً من جيش الاحتلال، بينهم ضابط برتبة عالية، وإصابة 16 آخرين، كما تم تدمير وإلحاق الضرر بالعديد من الآليات والمعدات العسكرية.

"استشهاد 7 مقاتلين ومقاتلات من قوات الكريلا"

يسير مقاتلو ومقاتلات كريلا حرية كردستان على خطا الشهداء بالروح الفدائية لمقاومة صيام الموت ليوم 14 تموز، حيث استشهد في شهر تموز الفائت كل رفاق دربنا، ميرزا باركران (ميرزا سازك)، بانكين بارمان (هرو كاراتاش) وريدور سيسر (غوفان أوزجان) الذين ناضلوا بنفس الروح والوعي والإيمان في شمال كردستان؛ كما استشهد في مناطق الدفاع مديا كل من رفاق ورفيقات دربنا، فيهان ميردين (ليلى ألجي أوغلو)، زنار سري جيا (زنار محمد عبد الغني)، باور آرين (مسعود داميركران) و برخدان فارقين (سردار مجين)، وانضم رفاق ورفيقات دربنا انطلاقاً من غرزان إلى متينا، ومن بوتان وصولاً إلى زاب، الذين قاوموا بعزم كبير وبروح فدائية وإيمان منقطع النظير، إلى قافلة الشهداء بقيادة نضالنا التحرري، وسنتخذ من الموقف غير المتزعزع لرفاق ورفيقات دربنا الشهداء الذين قاموا حتى أنفاسهم الأخيرة، دائماً على أنه مثال يُحتذى به بالنسبة لنا، وسيكون سبباً في تحقيق الأهداف وتحقيق النصر".

حصيلة معارك شهر تموز

العمليات العسكرية للعدو: 17

الهجمات بالطائرات الحربية: 283

الهجمات بالمروحيات الهجومية: 168

الهجمات بالمتفجرات المحظورة: 9

الهجمات بالقنابل النووية التكتيكية: 6

***

رفاق ورفيقات دربنا الذين استشهدوا: 7

رفاق ورفيقات دربنا الذين تم أسرهم على يد العدو: 2

***

المجموع العام لعمليات الكريلا: 130

عمليات التفجير بالعبوات الناسفة: 1

عمليات الكريلا المنسقة: 4

عمليات الاغتيال: 17

عمليات بالأسلحة الثقيلة: 53

عمليات الاشتباكات والهجوم: 55

***

عدد جنود الاحتلال الذين تم قتلهم (1 من رتبة عالية): 72

عدد جنود الاحتلال الذين تعرضوا للإصابة: 16

***

الآليات العسكرية من طراز آماروك: 1

نظام الرادار: 2

نظام كاميرة المراقبة: 8

سلاح A4 : 1

المواقع: 4

مواقع المدافع: 1

لوحات الطاقة الشمسية: 1

درون: 1

جهاز جامر للتشويش الإلكتروني: 1

قاذف القنابل: 2

خيم: 2

ذخيرة: 1

***

مروحيات سكورسكي: 5

مواقع: 5

خيم: 1".

(ف)