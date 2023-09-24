​​​​​​​HPG: مقتل 7 جنود للاحتلال التركي في زاب

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) اليوم بياناً حول عملياتها ضد جيش الاحتلال التركي في مناطق الدفاع مديا، جاء فيه:

"في منطقة غربي زاب للشهيد دليل؛

جرى استهداف جنود الاحتلال 7 مرات بالأسلحة الثقيلة، بتاريخ 23 أيلول، في ساحة المقاومة بتلة جودي، وقد نُفذت هذه العملية من قِبل قواتنا التابعة لوحدات المرأة الحرة-ستار.

وفي 23 أيلول في تمام الساعة 11:00، تم استهداف جنود الاحتلال بالأسلحة النصف آلية في ساحة المقاومة بتلة جودي.

وفي 23 أيلول في تمام الساعة 11:45، جرى استهداف جنود الاحتلال قنصاً في ساحة المقاومة بتلة جودي، حيث أسفرت العملية عن مقتل أحد جنود الاحتلال، وقد نُفذت هذه العملية من قِبل قواتنا التابعة لوحدات المرأة الحرة-ستار.

وفي 23 أيلول في تمام الساعة 13:30، تم استهداف أحد مواقع قاذفة القنابل لجنود الاحتلال قنصاً في ساحة المقاومة بتلة جودي، وقد أسفر الاستهداف عن تدمير سلاح قاذفة القنابل.

وفي 23 أيلول في تمام الساعة 18:00، تم استهداف أحد مواقع قاذفة القنابل لجنود الاحتلال في ساحة المقاومة بتلة جودي، وقد أسفر الاستهداف عن تدمير سلاح قاذفة القنابل وموقعه.

وفي 23 أيلول في تمام الساعة 12:40، جرى استهداف جنود الاحتلال قنصاً في ساحة المقاومة بتلة آمدية، مما أدى إلى مقتل أحد جنود الاحتلال.

وفي 23 أيلول في تمام الساعة 14:20، تم استهداف جنود الاحتلال بالأسلحة الثقيلة في ساحة المقاومة بتلة آمدية.

وفي 23 أيلول في الساعات 20:45 و 21:00 و 21:10، جرى استهداف جنود الاحتلال قنصاً في ساحة المقاومة بتلة آمدية، وقد أسفرت العملية عن مقتل 3 جنود للاحتلال.

وفي 23 أيلول في تمام الساعة 23:30، جرى اعتراض الطائرات المروحية مرتين بالأسلحة النصف آلية في ساحة المقاومة بتلة آمدية.

وفي 24 أيلول في تمام الساعة 06:20، تم استهداف جنود الاحتلال بالأسلحة النصف آلية في ساحة المقاومة بتلة آمدية، حيث أسفرت العملية عن تدمير موقع ومقتل جنديين للاحتلال وإصابة اثنان آخران.

هجمات جيش الاحتلال التركي؛

بتاريخ 23 أيلول، تعرضت منطقة غربي زاب للشهيد دليل للقصف بالطائرات الحربية 3 مرات، وأطراف نهر زيه مرة واحد، وساحة قرية دركليه التابعة لمنطقة متينا 3 مرات، حيث بلغ العدد الإجمالي للغارات الجوية بالطائرات الحربية 7 غارات.

وفي 23 أيلول، تعرضت منطقة غربي زاب للشهيد دليل ومنطقة متينا للقصف بالطائرات المروحية الهجومية.

كما تعرضت منطقة زاب ومنطقة غربي زاب للشهيد دليل ومنطقة متينا للقصف بالقذائف المدفعية".

(ف)