​​​​​​​HPG: مقتل 3 من جنود الاحتلال التركي في متينا

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي اليوم بياناً حيال هجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع مديا بباشور (جنوب كردستان)، جاء فيه:

"منطقة متينا:

في 13 أيار، بتمام الساعة السادسة مساءً، ردت قواتنا في وحدات المرأة الحرة-ستار (YJA-Star) على جيش الاحتلال التركي أثناء شنه هجوم على منطقة المقاومة في تلة هكاري، ونتيجة للاشتباكات التي اندلعت، دمرت قواتنا سلاحاً من طراز A-4 وقتلت 3 من جنود جيش الاحتلال التركي.

الهجمات التي شنها جيش الاحتلال التركي:

في 14 أيار، قصف جيش الاحتلال التركي مناطق المقاومة في تلة إف إم FM وتلة جودي وخنادق المقاومة في سيدا 8 مرات بالمدافع والدبابات والأسلحة الثقيلة"

(ف)