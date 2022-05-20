​​​​​​​HPG: مقتل 10 من جنود الاحتلال التركي في زاب وآفاشين - تم التحديث

أوضح المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، اليوم، أنّ جيش الاحتلال التركي لم يتمكن من تحقيق أية نتيجة في مناطق المقاومة في زاب وآفاشين رغم استخدامه جميع الإمكانيات التقنية. وأعلن أنّ عمليات الكريلا قد أسفرت عن مقتل عشرة جنود من جيش الاحتلال التركي.

أصدرت قوات الدفاع الشعبي بياناً بشأن عملياتها ضد جنود الاحتلال التركي، هذا نصه:

منطقة آفاشين:

- في 18 أيار الساعة 17:00 حاول المحتلون قصف ساحات المقاومة في ورخله بالأسلحة الكيمياوية، لكن قواتنا تصدت لهم بالأسلحة الثقيلة، مما أجبر جيش الاحتلال التركي على التراجع.

- في 18 أيار بين الساعة 11:00 و 18:00 قصف جيش الاحتلال التركي ساحة المقاومة في ورخله بالأسلحة الكيمياوية والمتفجرات إحدى عشر مرة.

منطقة زاب:

- في 18 أيار في تمام الساعة 20:00، استهدفت قواتنا جنود الاحتلال المتمركزين في محيط خنادق الحرب في منطقة تل جهنم التابعة لمنطقة المقاومة في جيا رش، وبتاريخ 19 أيار في الساعة 12.00 استهدفت قوتنا جنود الاحتلال عندما كانوا في حالة الحركة، بالقنابل اليدوية والأسلحة الفردية، مما أسفر عن مقتل جنديين من جيش الاحتلال.

- وفي 18 أيار في الساعة 12:30 استهدفت قواتنا جنود الاحتلال عندما ارادوا شن هجوم على خنادق الحرب في منطقة المقاومة شكفتا برينداران باستخدام المتفجرات، بالأسلحة الفردية مما أسفر عن مقتل جنديين من الاحتلال.

- في 19 أيار في الساعة 04:50 نفذت قواتنا عملية ضد جيش الاحتلال الذين حاولوا زرع المتفجرات في خنادق الحرب في منطقة المقاومة شكفتا برينداران مما أسفر عن مقتل جنديين من جيش الاحتلال.

- وفي ظهيرة يوم 19 أيار استهدفت قواتنا جيش الاحتلال في منطقة المقاومة شكفتا برينداران، بالأسلحة الثقيلة.

- وقد أعلنا في بياننا في 19 أيار بأن جثث جنود الاحتلال الذين كانوا في ساحة المقاومة شكفتا برينداران تحت سيطرة قواتنا، حيث أراد جنود الاحتلال إجلاء جنودهم القتلى من ساحة المقاومة شكفتا برينداران يوم 19 أيار بين الساعة 10:30 والساعة 07:00 حيث استهدفوا من قبل قواتنا وتم قتل ثلاثة من جنود الاحتلال وجثثهم بيد قواتنا.

كما اراد الاحتلال في الساعة 15:30 في نفس اليوم الهجوم على قواتنا لكنهم استهدفوا بالسلاح الفردي وقتل 3 من جنود جيش الاحتلال.

- في 19 ايار الساعة 16:00 قصفت مواقع القتال في ساحة المقاومة شكفتا برينداران مرتين من قبل جنود الاحتلال بالمتفجرات والأسلحة الكيمياوية.

ـ في 19 أيار وفي الساعة 06:45 و 09:45 حاول جيش الاحتلال التركي التقدم نجو خنادق الحرب للشهيد تولهلدان في ساحة المقاومة كري جارو ولكن قواتنا استهدفتهم ثلاث مرات كما حدثت اشتباكات أربعة مرات ونتيجة هذه العمليات لقواتنا لم يستطع جنود الاحتلال التقدم ولو خطوة واحدة.

ـ في 19 أيار وفي الساعة 21:15 والساعة 22:00 قصف جيش الاحتلال التركي ساحة الشهيد هارون والشهيد ديدار في ساحة المقاومة كري جارو كما نشطت تحركات المروحيات في سماء المنطقة.

ـ في 19 أيار قصف جيش الاحتلال التركي 13 مرة بالأسلحة الكيمياوية والمتفجرات ساحات الحرب في شكفتا بريندارا والشهيد برخدان والشهيد هوريه.

وحول قصف جيش الاحتلال التركي، صرحت قوات الدفاع الشعبي (HPG) بهذه المعلومات: "قصف جيش الاحتلال التركي مناطق الدفاع المشروع عشرات المرات عبر الطائرات الحربية والمروحيات الهجومية والمدافع"

وهذه هي المعلومات حول الهجمات:

ـ في 19 أيار تم قصف تلة آميديه وجبل جودي وتلة FM وتلة الشهيد هارون في منطقة زاب ومناطق جمجو وقرية رنجبر آغا وساحة الشهيد ديدار بالمدافع والمروحيات الهجومية على خط الحدود وخمسة عشر مرة بالطائرات الحربية.

ـ في 19 أيار تم قصف تلة هكاري في منطقة متينا من المخافر الحدودية، وتسعة مرات بواسطة الطائرات الحربية.

ـ في نفس التاريخ استهدفت مدافع المخافر الحدودية تلة شقيف في منطقة خاكورك.

(ر)