​​​​​​​HPG: لن تذهب دماء شهدائنا سدى ونعِد بالانتقام من العدو والخونة

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً إلى الرأي العام، كشف فيه سجل 5 من مقاتليها استشهدوا في غاري، جاء فيه:

"إن حزبنا حزب العمال الكردستاني (PKK) هو بمثابة أمل الحرية لشعبنا ضد الاحتلال والاستعمار، وحرر شعبنا بنضاله الممتد على مدى نصف قرن مضى، وجعله يمتلك الإرادة، وأجج مطلب الحرية، حيث تم تقديم عشرات الآلاف من الشهداء في هذا النضال الأسطوري، ووصل شعبنا إلى حقيقة الشعب المحارب، وانتفض على الدوام في كل من غرب وشرق كردستان وكذلك في جنوب وشمال كردستان، وأرسل أعز أبنائه إلى صفوف النضال، وبإيمانه أن الحرية لا تُسترد دون مقابل، قام بأعظم التضحيات الفدائية.

وانضم رفاق ورفيقات دربنا، زيلان وروج وباز وجيهات وعلي شير، إلى صفوف النضال كأعز أبناء شعبنا برغبة وتصميم كبيرين، وناضلوا في كل ساحة كانت ضرورية لشعبنا، وبذلوا جهوداً عظيمة بنضالهم على خط الروح الفدائية من أجل تحرير شعبنا من ضغوط الإبادة الجماعية، وكان هؤلاء الرفاق والرفيقات أوفياء حتى أنفاسهم الأخيرة لتقليد المقاومة لحزبنا حزب العمال الكردستاني.

وشنّ العدو هجوماً في 29 نيسان 2019 على ساحة جمانكه بمنطقة غاري، بناء على بلاغ من الجواسيس العملاء، أسفر عن استشهاد كل من رفاق ورفيقات دربنا زيلان، وروج، وباز، وجيهات وعلي شير، وبصفتنا سائرون على خطى رفاق ورفيقات دربنا، فإننا نعِد بالانتقام من العدو والخونة على فعلتهم هذه، ولن نسمح بأن يذهب دماء شهدائنا سُدى.

وبهذه المشاعر، نتقدم بالعزاء لعوائل رفاق ولرفيقات دربنا الشهداء، ولأبناء شعب كردستان الوطنيين، ونجدد العهد بأن نكون أوفياء لذكراهم.

سجل رفاق ورفيقات دربنا الشهداء كالتالي:

الاسم الحركي: زيلان آمد

الاسم والنسبة: سوزدار أوسه

مكان الولادة: ديريك

اسم الأم – الأب: شاها – أحمد

تاريخ ومكان الاستشهاد: 29 نيسان 2019/ غاري.

الاسم الحركي: روج قامشلو

الاسم والنسبة: غزال محمد

مكان الولادة: قامشلو

اسم الأم – الأب: محفوظ – محمد أمين

تاريخ ومكان الاستشهاد: 29 نيسان 2019/غاري.

الاسم الحركي: باز موردام

الاسم والنسبة: أمرا دوكونر

مكان الولادة: رها

اسم الأم – الأب: توركان – صالح

تاريخ ومكان الاستشهاد: 29 نيسان 2019/ غاري.

الاسم الحركي: جيهات كوب

الاسم والنسبة: بلال كرمزي يلدز

مكان الولادة: موش

اسم الأم – الأب: فهيمة – صالح

تاريخ ومكان الاستشهاد: 29 نيسان 2019/ غاري.

الاسم الحركي: علي شير آمد

الاسم والنسبة: عمر قره بولوت

مكان الولادة: آمد

اسم الأم – الأب: رمزية - محمد

تاريخ ومكان الاستشهاد: 29 نيسان 2019/ غاري".

(ل م)