​​​​​​​HPG: جيش الاحتلال التركي يواصل هجماته بالأسلحة الكيماوية والقنابل المحظورة

أصدر المركز الإعلامي لقوات الداع الشعبي اليوم الأربعاء، بياناً كتابيّاً كشف فيه تفاصيل قصف جيش الاحتلال التركي لمناطق الكريلا وتحصيناتهم؛ وجاء في نصّه:

"يرتكب جيش الاحتلال التركي باستخدامه للقنابل الفوسفوريّة المحظورة والأسلحة الكيماويّة جرائم حرب. وقد قصف مناطق تمركز قواتنا بالدبابات والأوبيس والأسلحة الثقيلة 87 مرّةً، كما قصف تحصينات الكريلا 17 مرّةً بالأسلحة الكيماويّة و14 مرّةً بالقنابل الفوسفوريّة ليبلغ إجمالي هذا القصف 118 مرّةً".

وتفاصيل هجمات جيش الاحتلال التركي بحسب البيان هي كالتالي:

"في منطقة زاب:

في الـ 28 من شباط المنصرم وفي الساعة 05:30 هاجم جيش الاحتلال التركي تحصيناتنا في منطقة جمجو التابعة لناحية شيلادزي في قضاء آمديه، ما دفع قواتنا إلى التصدّي لهذا الهجوم دفاعاً عن النفس، وهذا ما أسفر عن مقتل جنديّ من جيش الاحتلال التركي.

وفي اليوم ذاته والساعة ذاتها؛ هاجم جيش الاحتلال التركي أيضاً تحصيناتنا الواقعة في محيط منطقة جمجو التابعة لناحية شيلادزي في قضاء آمديه ما دفع قواتنا إلى التصدّي لهجومهم.

كما أعاد جيش الاحتلال التركي هجومه على تحصيناتنا الواقعة في محيط منطقة جمجو في شيلادزي في الساعة 22:00 من اليوم ذاته، ما دفع قواتنا إلى التصدّي لهم بالأسلحة الثقيلة دفاعاً عن النفس، وقد أسفر هذا عن مقتل جنديّ آخر من جيش الاحتلال التركي.

في منطقة متينا:

في الـ 28 من شباط المنصرم؛ هاجم جيش الاحتلال التركي منطقة مقاومة كري FM، ما دفع قواتنا إلى التصدّي لهذا الهجوم بالأسلحة الثقيلة.

الهجمات التي شنّها جيش الاحتلال التركي بالأسلحة الكيماويّة والقنابل المحظورة:

في الـ 28 من شباط المنصرم؛ قُصفت تحصيناتنا الواقعة قرب منطقة جمجو في ناحية شيلادزي بالأسلحة الكيماويّة 17 مرّةً، فيما قُصفت تحصيناتنا الواقعة قرب قرية سيدا التابعة لناحية شيلادزي بالقنابل الفوسفوريّة 14 مرّة.

الهجمات التي شنّها جيش الاحتلال التركي بالأسلحة الثقيلة:

في الـ 28 من شباط المنصرم؛ قُصفت منطقتا مقاومة كري FM وكري جودي وتحصيناتنا الواقعة قرب قرية سيدا ومنطقة جمجو التابعتين لناحية شيلادزي في قضاء آمديه بقذائف الأوبيس والدبابات والأسلحة الثقيلة 87 مرّة".

(ر)