​​​​​​​HPG: جيش الاحتلال التركي يقتل أحد جنوده لدى محاولة تسليم نفسه لقواتنا

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، اليوم، بياناً كتابياً حول الهجمات والمعارك مع الدولة التركية المحتلة.

وأفاد المركز في بيانه أن جندياً تركياً يدعى سيزاي كونكور قتل من قبل الجيش التركي المحتل، وذلك لأنه أراد تسليم نفسه إلى الكريلا.

وجاء نص البيان:

في الـ 10 أيلول دخلت مجموعة من جنود الاحتلال نطاق تحكم قوات الكريلا في ساحة شامكة في منطقة زاب. وعندما أدركت هذه المجموعة دخولها نطاق تحكم الكريلا فر أحد جنودها وأراد تسليم نفسه، حيث حاولت قواتنا الكريلا إيصال الجندي إلى طرفها بسلام، لكن الجنود الأتراك استهدفوه و رموه بالأسلحة الفردية والأوتوماتيكية. ومن أجل وصول هذا الجندي بسلام لجانب الكريلا اندلعت اشتباكات عنيفة مع جنود الاحتلال أسفر عنها إصابة أحد رفاقنا.

بعد ذلك قصف الجيش التركي المنطقة التي أراد الجندي تسليم نفسه فيها بقذائف الأوبيس مما أدى إلى وقوعه مصاباً واشتبكت قواتنا لفترة من أجل الوصول إلى الجندي المصاب ولكنها اكتشفت موته عند وصولها.

الجندي المقتول يدعى سيزاي كونكور، وكان قد أجبر على القتال في صفوف الجيش التركي الفاشي وغير الإنساني رغماً عنه، لذلك رغب في تسليم نفسه.

(ر)