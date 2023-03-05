​​​​​​​HPG: جيش الاحتلال التركي قصف ساحات المقاومة 24 مرة

أكدت قوات الدفاع الشعبي أن جيش الاحتلال التركي قصف خنادق المقاومة في ساحات جمجو وسيدا وتلة (FM)،  24 مرة، بالطائرات الحربية والمدافع والدبابات والأسلحة الثقيلة.
كردستان 2023-03-05T15:16:00 مركز الأخبار

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) اليوم بياناً أكد فيه مواصلة جيش الاحتلال التركي هجماته على ساحات المقاومة، جاء فيه:

تتواصل الهجمات الاحتلالية لجيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع، والمعلومات المفصلة حولها هي كالتالي:

في منطقة متينا:

في الـ 4 من آذار وبتمام الساعة 12:20، هاجم الاحتلال قواتنا في ساحة المقاومة في تلة (FM)، ولذلك ودفاعاً عن نفسها، ردت قواتنا على المحتلين وهاجمتهم بالأسلحة الثقيلة.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

* في 4 آذار، قصفت الطائرات الحربية للاحتلال التركي خنادق المقاومة لقواتنا الكريلا في ساحة جمجو 5 مرات.

* في 4 آذار، قصف جيش الاحتلال التركي خنادق المقاومة لمقاتلي الكريلا في ساحتي جمجو وسيدا 19 مرة بالمدافع والدبابات والأسلحة الثقيلة.

(ف)


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