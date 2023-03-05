​​​​​​​HPG: جيش الاحتلال التركي قصف ساحات المقاومة 24 مرة

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) اليوم بياناً أكد فيه مواصلة جيش الاحتلال التركي هجماته على ساحات المقاومة، جاء فيه:

تتواصل الهجمات الاحتلالية لجيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع، والمعلومات المفصلة حولها هي كالتالي:

في منطقة متينا:

في الـ 4 من آذار وبتمام الساعة 12:20، هاجم الاحتلال قواتنا في ساحة المقاومة في تلة (FM)، ولذلك ودفاعاً عن نفسها، ردت قواتنا على المحتلين وهاجمتهم بالأسلحة الثقيلة.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

* في 4 آذار، قصفت الطائرات الحربية للاحتلال التركي خنادق المقاومة لقواتنا الكريلا في ساحة جمجو 5 مرات.

* في 4 آذار، قصف جيش الاحتلال التركي خنادق المقاومة لمقاتلي الكريلا في ساحتي جمجو وسيدا 19 مرة بالمدافع والدبابات والأسلحة الثقيلة.

(ف)