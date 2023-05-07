​​​​​​​HPG: جيش الاحتلال التركي قصف مناطق الدفاع مديا 30 مرة

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) اليوم، بياناً كتابياً، أكد فيه تصاعد الهجمات الجوية لجيش الاحتلال التركي على قوات الكريلا التي تتخذ موقفاً دفاعياً.

وجاء في البيان ما يلي:

"هجمات جيش الاحتلال التركي بالأسلحة المحرمة:

في 6 أيار، قصف جيش الاحتلال التركي مواقعنا الحربية في منطقة المقاومة تلة FM بالأسلحة المحرمة.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

في 4 و5 و6 و7 أيار، قصفت الطائرات الحربية 11 مرة محيط قرى أركن وزيفك وشيران ويكمال في منطقة كارى وقرية شلاز في متينا، وتلة بهار.

في 6 و7 أيار، قُصفت مناطق المقاومة في تلة جودي وتلة FM وتلة آمدية، 18 مرة بالمدافع والدبابات والأسلحة الثقيلة.

وحاول جيش الاحتلال التركي تدمير مواقع الحرب في منطقة المقاومة تلة FM بالجرافات".

(ف)