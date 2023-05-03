​​​​​​​HPG: جيش الاحتلال التركي قصف جبهات المقاومة 17 مرة

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) اليوم بياناً حول هجمات جيش الاحتلال التركي على هجمات جبش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع مديا، جاء فيه:

"منطقة زاب

شن جيش الاحتلال التركي في 2 أيار عند الساعة 09:00- 12:00 هجوماً استخدم فيه القذائف المدفعية والدبابات على ساحة المقاومة تلة جودي، ووجهت لهم قواتنا ضربات موجعة في إطار حق الدفاع المشروع.

منطقة متينا

في 28 نيسان سقطت طائرة مسيرة مذخرة في منطقة تلة أورتيه، حيث استولت قواتنا على هذه الطائرة.

هجمات جيش الاحتلال التركي

قصف جيش الاحتلال التركي في 2 أيار ساحات المقاومة تلة جودي، تلة FM، تلة آميديا وجبهات المقاومة في جمجو وسيدا 17 مرة بالقذائف المدفعية والدبابات والأسلحة الثقيلة.

حاول جيش الاحتلال التركي هدم جبهات المقاومة في سيدا بالتركسات والجرافات".

(ف)