​​​​​​​HPG: جيش الاحتلال التركي هاجم مواقع الكريلا 27 مرة بالقنابل المحظورة والأسلحة الثقيلة

أكدت قوات الدفاع الشعبي، أن جيش الاحتلال التركي هاجم خنادق المقاومة لقوات الكريلا، 27 مرة بالقنابل المحظورة والمدافع والدبابات والأسلحة الثقيلة.
كردستان 2023-03-04T15:33:00 مركز الأخبار

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) اليوم السبت، بياناً إلى الرأي العام بهذا الخصوص، وجاء فيه:

"يواصل جيش الاحتلال التركي هجماته الاحتلالية الكثيفة على قواتنا الكريلا مستخدماً كافة التقنيات الحديثة والمتطورة التي يمتلكها.

الهجمات التي نفذها جيش الاحتلال التركي، هي كالتالي:

قصف جيش الاحتلال التركي، 3 آذار، خنادق المقاومة لقوات الكريلا في ساحتي جمجو وسيدا مرتين بالقنابل المحظورة.

3 و4 آذار، تعرضت خنادق المقاومة لقوات الكريلا في ساحتي المقاومة جمجو وسيدا، 25 مرة لقصف المدافع، الدبابات، والأسلحة الثقيلة من قبل جيش العدوان التركي".

(ف)


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