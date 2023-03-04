​​​​​​​HPG: جيش الاحتلال التركي هاجم مواقع الكريلا 27 مرة بالقنابل المحظورة والأسلحة الثقيلة

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) اليوم السبت، بياناً إلى الرأي العام بهذا الخصوص، وجاء فيه:
"يواصل جيش الاحتلال التركي هجماته الاحتلالية الكثيفة على قواتنا الكريلا مستخدماً كافة التقنيات الحديثة والمتطورة التي يمتلكها.
الهجمات التي نفذها جيش الاحتلال التركي، هي كالتالي:
قصف جيش الاحتلال التركي، 3 آذار، خنادق المقاومة لقوات الكريلا في ساحتي جمجو وسيدا مرتين بالقنابل المحظورة.
3 و4 آذار، تعرضت خنادق المقاومة لقوات الكريلا في ساحتي المقاومة جمجو وسيدا، 25 مرة لقصف المدافع، الدبابات، والأسلحة الثقيلة من قبل جيش العدوان التركي".
(ف)