​​​​​​​HPG: جيش الاحتلال التركي هاجم مواقع الكريلا 27 مرة بالقنابل المحظورة والأسلحة الثقيلة

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) اليوم السبت، بياناً إلى الرأي العام بهذا الخصوص، وجاء فيه:

"يواصل جيش الاحتلال التركي هجماته الاحتلالية الكثيفة على قواتنا الكريلا مستخدماً كافة التقنيات الحديثة والمتطورة التي يمتلكها.

الهجمات التي نفذها جيش الاحتلال التركي، هي كالتالي:

قصف جيش الاحتلال التركي، 3 آذار، خنادق المقاومة لقوات الكريلا في ساحتي جمجو وسيدا مرتين بالقنابل المحظورة.

3 و4 آذار، تعرضت خنادق المقاومة لقوات الكريلا في ساحتي المقاومة جمجو وسيدا، 25 مرة لقصف المدافع، الدبابات، والأسلحة الثقيلة من قبل جيش العدوان التركي".

(ف)