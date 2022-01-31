​​​​​​​HPG: هجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع لم تحقق أهدافها

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG‎) بياناً حول الغارات التي شنتها طائرات جيش الاحتلال التركي الحربية على مناطق الدفاع المشروع في الـ 29 من شهر كانون الثاني الجاري دون أن تحقق أهدافها، جاء فيه:

"في الـ 29 من كانون الثاني ما بين الساعة 12:30 و12:50 نفذت الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال التركي 16 غارة على القرية المسيحية في منطقة زاب.

وفي التاريخ ذاته، ما بين الساعة 12:30 والساعة 12:40، قصفت محيط تل هكاري التابعة لمنطقة متينا ست مرات بالطائرات الحربية.

كما قصفت ما بين الساعة 19:00 والساعة 20:00 في اليوم ذاته ساحات كونيشكا وكاركر والشهيد شاهين وساجا في منطقة زاب بالطائرات الحربية تسع مرات، كما قصفت ساحة ورخيله بمنطقة آفاشين في الساعة 20:15".

(ف)