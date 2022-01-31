​​​​​​​HPG: هجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع لم تحقق أهدافها

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً حول الغارات التي شنتها طائرات جيش الاحتلال التركي الحربية على مناطق الدفاع المشروع في الـ 29 من شهر كانون الثاني الجاري دون أن تحقق أهدافها، جاء فيه:
"في الـ 29 من كانون الثاني ما بين الساعة 12:30 و12:50 نفذت الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال التركي 16 غارة على القرية المسيحية في منطقة زاب.
وفي التاريخ ذاته، ما بين الساعة 12:30 والساعة 12:40، قصفت محيط تل هكاري التابعة لمنطقة متينا ست مرات بالطائرات الحربية.
كما قصفت ما بين الساعة 19:00 والساعة 20:00 في اليوم ذاته ساحات كونيشكا وكاركر والشهيد شاهين وساجا في منطقة زاب بالطائرات الحربية تسع مرات، كما قصفت ساحة ورخيله بمنطقة آفاشين في الساعة 20:15".
(ف)