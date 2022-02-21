​​​​​​​HPG: دولة الاحتلال التركي تواصل قصفها لمناطق الدفاع المشروع في باشور 

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي ‏(‏HPG‏)، ‏بياناً، حول هجمات دولة الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع، جاء فيه: "نفذ جيش الاحتلال التركي غارات جوية واسعة النطاق على مناطق الدفاع المشروع، ولكنها لم تحقق أي نتائج".

وكشف المركز عن حصيلة هجمات الاحتلال التركي، ووفقاَ له تعرض تل هكاري ومحيطه في منطقة متينا للقصف من قبل الطائرات الحربية التابعة لدولة الاحتلال التركي 7 مرات، ما بين الـ 11و 18 من شهر شباط الجاري.

وفي الـ 15 و16 و17 من الشهر الجاري، قصفت الطائرات الحربية لدولة الاحتلال التركي ساحتي جمجو وسيدا التابعتين لمنطقة زاب ٦ مرات.

وفي الـ 18 من الشهر نفسه، وفي الساعة 12:30 قصفت الطائرات الحربية ساحتي دولا شيران وكافية التابعتين لمنطقة غاري مرتين.

وفي الـ 19 من شهر شباط الجاري، وفي الساعة 10:00 قصفت طائرات الاحتلال التركي تلا إف إم وجودي التابعتين لمنطقة زاب مرتين، كما قصفت تل أورتي في منطقة متينا، وما بين الساعة 10:00 و 10:15 قصفت الطائرات الحربية التركية ساحة ورخليه في منطقة آفاشين مرتين.

كما قصفت في الـ 19و20 من الشهر الجاري، محيط ماء لولان في خاكورك ثلاث مرات.

(ي م)

ANHA