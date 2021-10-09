​​​​​​​HPG: استشهاد 5 من رفاقنا خلال هجمات جيش الاحتلال التركي بالأسلحة ‏الكيماوية على ورخليه

وقال المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، في بيان، حول هجمات الاحتلال التركي والعمليات التي تنفذها قوات الكريلا، ونقلته وكالة فرات للأنباء:

"في منطقة المقاومة في ورخليه

منذ ساعات المساء من يوم 8 تشرين الأول، أراد الجيش التركي الغازي التقدم بعد قصف منطقة المقاومة في ورخليه بالأسلحة الثقيلة، ونشبت اشتباكات نتيجة تدخل قوات الكريلا مما أجبر جيش الاحتلال التركي على التراجع، تزايد استخدام دولة الاحتلال التركي للأسلحة الكيماوية ضد مناطق المقاومة متجاهلة بذلك أشكال الحرب الدولية وبالرغم من كل الهجمات اللاإنسانية والدعوات للاستسلام، يواصل مقاتلونا في ورخليه مقاومتهم التاريخية بإرادة القائد أوجلان.

العمليات الواسعة التي بدأها الاحتلال التركي الفاشي في ليلة 23 من نيسان 2021 ضد مناطق زاب وآفاشين ومتينا، تمت ‏مواجهتها من قبل قوات كريلا حرية كردستان وتعتبر أحد أقوى المقاومات في تاريخنا، الدولة التركية التي مزقتها الحرب ‏غير قادرة على تحقيق أهدافها الشائنة، قصفت بشكل متكرر مناطق المقاومة من الجو والأرض لفك الحصار، لكن تم ‏إفشال كافة هجماتها بمهارة، ارتكبت الدولة التركية، التي فشلت في حصد النتائج، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من ‏خلال استخدام أسلحة كيماوية محظورة، على الرغم من الهجمات الشرسة لدولة الاحتلال التركي، فإن رفاقنا الذين ‏يواصلون المقاومة الشرسة في ورخليه في ظل أصعب الظروف، يصعدون المقاومة ضد هجمات المحتلين وبتطبيق لا ‏مثيل له يظهرون مرة أخرى أنهم مناضلون قيّمون لقائدنا، شهداءنا وشعبنا، رفاقنا جمالي، جافري، آمارا، ماهر ‏ودلفين، الذين هم فخر نضالنا من أجل الحرية، قاوموا حتى اللحظة الأخيرة ضد هجمات جيش الاحتلال التركي ‏الكيماوية في 5 تشرين الأول في ورخليه والتحقوا بقافلة الشهداء الخالدين، مقاومة شهداؤنا المقدسة وتفاصيل هوياتهم ‏الواسعة سنشاركها مع شعبنا الوطني الذي ينجب الأبطال ومع الرأي العام فيما بعد.‏

في إطار حملة مقاومة خابور الثورية في منطقة حفتانين

في الثامن من تشرين الأول في تمام الساعة 11:20استهدفت قواتنا جيش الاحتلال التركي وهاجمتها بالأسلحة الثقيلة في سلسة تل كوردينه في منطقة بيربولا وفي هذه العملية تمكنت قواتنا من إصابة الهدف بدقة.

في منطقة زاب في إطار حملة صقور زاغروس الثورية:

في التاريخ نفسه في تمام الساعة 15:00 شنت وحدات المرأة الحرة ـ ستار هجوماً بالأسلحة الكيماوية على جيش الاحتلال التركي في قلعة بدوه، وفي التاسع من تشرين الأول في تمام الساعة 06:55 استهدفت قواتنا جيش الاحتلال التركي المتمركزين في تل شهيد سرخبون بالأسلحة الثقيلة، وتمكنت قواتنا من إصابة الهدف بدقة في كلتا العمليتين، ولم يتسنى لنا معرفة خسائر جيش الاحتلال التركي.

في 8 تشرين الأول بين الساعة 9:50 والساعة 3:00، حلقت طائرات حربية تابعة لجيش الاحتلال التركي في سماء منطقة بانستا وتابورا عربان في آفاشين.

في 8 تشرين الأول، بين الساعة 10:00 والساعة 7:00، قصفت الطائرات الحربية أحياء كاني سركه، يكمال وجمانك في غاري وقرية جمروبوتكي.

في 8 تشرين الأول، في الساعة 9:50 وبين الساعة 2:30 والساعة 3:00، حلقت طائرات حربية في سماء منطقة تابورا عربان في آفاشين.

في 8 تشرين الأول بين الساعة 2:30 و 09:30 قصفت الطائرات الحربية التابعة للاحتلال التركي منطقة زاب.

في 8 تشرين الأول بين الساعة 8:00 والساعة 8:30 مساءً، حلقت طائرات حربية فوق مناطق ماروانوس وتابورا عربان وورخليه وتبه سور وتبه سبي وتبه سليمان في آفاشين؛ وفي الوقت نفسه ألقت الطائرات قنابلها على منطقة تلة الشهيد رزكار ومنطقة ورخليه".

(س ر)