​​​​​​​HPG: الاحتلال التركي قصف مناطق الدفاع ميديا 26 مرة

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، اليوم، بياناً حول هجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع مديا، جاء فيه:

"في منطقة زاب:

شن جيش العدوان التركي يوم 22 أيار في تمام الساعة 14:20 هجوماً على ساحة المقاومة لقواتنا الكريلا في تل إف إم (FM)، وردت قواتنا على الهجوم في إطار الدفاع عن النفس.

كما شن جيش الاحتلال التركي في التاريخ ذاته، الساعة 10:00، هجوماً آخر على خنادق المقاومة للكريلا في منطقة سيدا، وفي سياق متصل، ردت مقاتلاتنا في صفوف وحدات المرأة الحرة – ستار (YJA Star) على هجوم العدوان التركي بالتكتيك الهجومي، مما أدى إلى مقتل جندي من جيش الاحتلال التركي وإصابة آخر.

وشن جنود الاحتلال التركي يوم 23 أيار في الساعة 09:30 هجوماً على قواتنا الكريلا في خنادق المقاومة بمنطقة سيدا، وردت قواتنا على الهجوم في سبيل الدفاع عن النفس.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

وقصفت طائرات دولة الاحتلال التركي الحربية في 21، 22، و23 أيار الجاري، ساحة غونيش بمنطقة خاكورك، وكذلك تل جارجل وتلة آميدية في منطقة متينا، إضافة إلى تلة بهار وتل جودي في منطقة زاب، 7 مرات.

وفي نفس التاريخ، تعرض تل الشهيد بلنك وتلة هكاري في منطقة متينا، تل جودي، تلة بهار، منطقتي جمجو وسيدا في بمنطقة زاب، 19 لقصف الاحتلال التركي بواسطة المدافع، قذائف الهاون والدبابات.

وفي 23 أيار، حاول جيش العدوان التركي تدمير خنادقنا للمقاومة في ساحة تل إف إم، بواسطة الجرافات".

(ف)