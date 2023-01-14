​​​​​​​HPG: الاحتلال التركي قصف خناق المقاومة في جمجمو 7 مرات بالأسلحة الكيماوية

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، اليوم بياناً حول سير العمليات ضد جيش الاحتلال التركي في مناطق الدفاع المشروع، جاء فيه:

"خلال عمليات قواتنا في زاب، قُتل جندي للاحتلال التركي، في حين لجأ جيش الاحتلال التركي إلى قصف خنادق المقاومة مرة بالقنابل المحظورة و7 مرات بالأسلحة الكيماوية وعشرات المرات بالمدافع والدبابات وقذائف الهاون والأسلحة الثقيلة".

وهذه ه المعلومات حول العمليات والهجمات:

في إطار حملة صقور زاغروس الثورية في منطقة زاب؛

في 13 كانون الثاني وما بين الساعة 11:50 و12:50 وبالقرب من منطقة جمجو في ناحية شيلادزه بآمدية قصفت فرقنا المتحركة جنود الاحتلال بالأسلحة الثقيلة مرتين، حيث أسفر هذا القصف عن مقتل جندي تركي.

هجمات جيش الاحتلال التركي بالقنابل المحظورة والأسلحة الثقيلة؛

في 13 كانون الثاني قصف جيش الاحتلال التركي خنادق المقاومة لمقاتلي الكريلا بالقرب من منطقة جمجو في ناحية شيلادزه بآمدية منذ ساعات الصباح وحتى المساء بالقنابل المحظورة مرة و7 مرات بالأسلحة الكيماوية.

هجمات جيش الاحتلال التركي؛

في 13 من كانون الثاني قصفت الطائرات الحربية للاحتلال التركي ساحة آفا لولان في خاكورك مرة واحدة، كما تم قصف مناطق وادي لولان وتل الشهيد كاموران في خاكورك وساحة المقاومة في تلة إف إم وخنادق المقاومة لمقاتلي الكريلا بالقرب من قرية سيدا ومنطقة جمجو بناحية شيلادزه التابعة لآمدية بالمدافع وقذائف الهاون والدبابات والأسلحة الثقيلة عشرات المرات".

(ف)