​​​​​​​HPG: الاحتلال التركي قصف خنادق وساحات المقاومة 99 مرة بالأسلحة المحظورة والثقيلة

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، اليوم، بياناً إلى الرأي العام عن هجمات جيش الاحتلال التركي المستمرة على مناطق الدفاع مديا بباشور (جنوب كردستان)، وجاء فيه:

"في 30 آذار تعرضت خنادق المقاومة لمقاتلي الكريلا في منطقة سيدا مرتين للقصف بالأسلحة المحظورة من قبل جيش الاحتلال التركي.

قصفت الطائرات الحربية لجيش الاحتلال التركي، في 28 آذار، ساحة سريه متينا الواقعة في منطقة متينا مرة واحدة.

وفي يومي 30 و31 آذار، تعرضت ساحات المقاومة لقوات الكريلا في تلتي إف إم (FM) وجودي، محيط نهر لولان، ساحات تلتي الشهيد كاموران والشهيد حقي، بالإضافة إلى خنادق المقاومة في منطقتي جمجو وسيدا، 96 مرة لقصف الاحتلال التركي بواسطة المروحيات الهجومية، قذائف الهاون، المدافع، الدبابات والأسلحة الثقيلة".

(ف)