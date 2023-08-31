​​​​​​​HPG: آندوك ودستان بطلان رياديان في تاريخ مقاومتنا

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً كتابياً إلى الرأي العام، كشفت فيه سجل اثنين من مقاتلي الكريلا. جاء في نصه:

"شن جيش العدوان التركي هجوماً على ساحة جيلو الصغيرة في 3 حزيران 2021، أسفر عن استشهاد رفيقينا آندوك ودستان.

قاوم الرفيقان آندوك ودستان ضد الهجمات الاحتلالية التي شنتها دولة الاحتلال التركي عام 2021 في منطقة زاب، بفدائية عظيمة وكبّدا العدو خسائر فادحة، وكبطلين رياديين اتخذا مكانهما في تاريخ مقاومتنا بمشاركتهما العظيمة في المرحلة الثورية لملحمة صقور زاغروس، كما بث الابن البطل لشعبنا الوطني في جنوب كردستان، البطل الفدائي لمدينة حلبجة، الرفيق الشهيد آندوك والابن البطل لشعبنا الكردي الوطني في نصيبين، الرفيق دستان، الخوف والذعر في قلوب الأعداء، وسنستذكر الرفيقين آندول ودستان الشجاعين، التواقين للحرية والمحبيَن للوطن، اللذين كانا من أبناء شعبنا المختارين والمخلصين، كأبطال شعبنا وقادة الشبيبة في مسيرة مقاومتنا الكريلاتية".

في البداية، نقدم تعازينا الحارة لعائلة الشهيدين آندوك ودستان العزيزتين، ولشعبنا الوطني في كردستان، ونجدد عهدنا مرة أخرى على أننا سنحيي ذكرى شهدائنا في مسيرة مقاومتنا الكريلاتية.

سجل الشهيدين كالتالي:

الاسم الحركي: آندوك آخين

الاسم والنسبة: وارزر ياسين

مكان الولادة: حلبجة

اسم الأم – الأب: زهرة – ياسين

مكان وتاريخ الاستشهاد: زاب/ الثالث من حزيران 2021

الاسم الحركي: دستان ديرسم

الاسم والنسبة: محمد سعيد آجات

مكان الولادة: ماردين

اسم الأم – الأب: كوثر – محمد نوري

مكان وتاريخ الاستشهاد: زاب/ الثالث من حزيران 2021".

(ل م)