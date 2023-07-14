​​​​​​​HPG: 476 هجوماً لجيش الاحتلال على زاب منها هجومان بالقنابل النووية التكتيكية

الإعلان جاء في بيان أصدره المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بخصوص الهجمات البرية والجوية لدولة الاحتلال التركي المستمرة على مناطق الدفاع مديا بباشور كردستان، وجاء في نصه الذي ترجمته وكالة فرات للأنباء:

"تتواصل الهجمات الجوية والبرية لجيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع، وإلى جانب القصف بالطائرات الحربية والصواريخ الأرضية والدبابات والمدافع، تتعرض خنادق مقاومتنا للقصف بالقنابل النووية التكتيكية، كما أن هناك محاولات جارية لتدميرها بالجرافات.

ـ 11 تموز، بدأ جنود الاحتلال بشن عملية عسكرية على أطراف تلة الشهيد قهرمان، حيث وُجهت الضربات لجنود الاحتلال الذين خرجوا للعملية العسكرية بالأسلحة الثقيلة في تمام الساعة 12:30 بعد الظهر.

ـ 14 تموز، وفي تمام الساعة 08:00 صباحاً، وُجهت ضربات بالأسلحة الثقيلة لجنود الاحتلال على تلة الشهيدة آخين، وقد نُفذت هذه العملية من قِبل فرقنا المتنقلة التابعة لوحدات المرأة الحرة - ستار.

هجمات جيش الاحتلال بالقنابل النووية التكتيكية:

ـ 11 تموز، في الساعة 08:00 صباحاً، تعرضت خنادقنا للقصف بالقنابل النووية التكتيكية في ساحة المقاومة بـ سيدا التابعة لمنطقة زاب مرة واحدة.

ـ 13 تموز، في تمام الساعة 10:12 صباحاً، تعرضت خنادقنا الواقعة في ساحة المقاومة بتلة إف إم بمنطقة غربي زاب، للقصف بالقنابل النووية التكتيكية مرة واحدة.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

ـ 11 و12 و13 تموز، شن جيش الاحتلال هجوماً على خنادقنا في ساحة المقاومة بسيدا الواقعة في زاب، وكذلك في ساحة المقاومة لتلة إف إم الواقعة في منطقة غربي زاب للشهيد دليل، وحاول ثقب الأنفاق وتدميرها بواسطة الجرافات.

ـ 12 تموز، في تمام الساعة 10:30 صباحاً، أطلق جنود الاحتلال صاروخاً أرضياً وقصفوا الخندق في ساحة المقاومة بتلة بهار الواقعة غربي زاب للشهيد دليل.

ـ 11 و12 و13 تموز، تعرضت منطقة غربي زاب للقصف بالطائرات الحربية 5 مرات، وساحة زنكيل في غاري مرة واحدة، وساحات المقاومة في كولكا وتلة هكاري في متينا 5 مرات.

ـ 11 و12 و13 تموز، تعرضت ساحة المقاومة لـ سيدا في زاب ومنطقة غربي زاب للشهيد دليل، وساحة المقاومة بتلة هكاري في متينا وساحات تلة الشهيد حقي وتلة الشهيد كاموران الواقعتين في خاكورك، للقصف 462 مرة بقذائف المدفعية والدبابات والأسلحة الثقيلة".

(ل م)