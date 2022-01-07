​​​​​​​HPG يصدر بياناً حول هجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع

وشارك المركز الإعلامي التابع لقوات الدفاع الشعبي (HPG) معلومات حول هجمات جيش الاحتلال التركي، وجاء فيه بحسب ما نقلته وكالة روج نيوز:

"في الخامس من كانون الثاني في تمام الساعة 05:00 نفذ جيش الاحتلال التركي عملية عسكرية في قرية كرواس، قرية ميماتي وقرية محله في منطقة الشهيد كندال التابعة لآمديه بقافلة مؤلفة من 32 آلية، ثم انسحب الجيش التركي الغازي بعد نشر وحداته السرية في المنطقة.

القصف الجوي الذي نفذه جيش الاحتلال التركي لا يزال مستمراً، وهذه المعلومات التفصيلية عن هجمات الاحتلال التي دامت خمسة أيام، ولم تسفر عن أي أضرار بشرية في صفوف قواتنا:

– في الثاني من كانون الأول في تمام الساعة16:00قصف جيش الاحتلال التركي ساحة كري تل شاهان التابعة لمنطقة زاب وساحة تل جودي التابعة لمنطقة قرية فليحة بالطائرات الحربية.

– في التاريخ نفسه بين الساعة 16:00-17:00قصف جيش الاحتلال التركي منطقتي تل الشهيد شريف وسنينة التابعة لخاكورك بالطائرات الحربية.

– في الثالث من كانون الثاني في تمام الساعة 22:15، قصف جيش الاحتلال ساحتي كونيشكا والشهيد رستم التابعتين لمنطقة زاب بالطائرات الحربية.

– في الرابع من كانون الثاني في تمام الساعة15:10 قصف جيش الاحتلال التركي ساحتي بربزني و سنينة التابعتين لمنطقة خاكورك بالطائرات الحربية.

– في التاريخ نفسه وفي الساعة نفسها، تعرضت ساحة جيا رش في منطقة زاب وساحة بارزان للقصف بالطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال التركي.

– وفي التاريخ نفسه في تمام الساعة 15:00، قصف جيش الاحتلال التركي ساحة ورخيله التابعة لمنطقة آفاشين بالطائرات الحربية.

– في الخامس من كانون الثاني في تمام الساعة 18:40 والساعة 20:30، قصف جيش الاحتلال التركي ساحتي سنينة وكوشينة التابعتين لمنطقة خاكورك بالطائرات الحربية.

وفي التاريخ نفسه، تعرضت ساحة كونيشكا جمجو وشكفتا برينداران في منطقة زاب للقصف بالطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال التركي.

– في الخامس من كانون الثاني، في تمام الساعة 18:27، قصف جيش الاحتلال التركي ساحة دريي هرجه التابعة لمنطقة غاري بالطائرات الحربية.

– وفي السادس من كانون الثاني بين الساعة 16:00-16:27، قصف جيش الاحتلال التركي ساحة كونيشكا وتل الشهيد شاهين التابعتين لمنطقة زاب، كما قصف تل آمدية بالطائرات الحربية.

(د ع)