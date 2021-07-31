وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، اليوم، بياناً، قال فيه:

"أعلنّا سابقاً لشعبنا والرأي العام، أنه بتاريخ الـ 26 من تموز الجاري، فقدنا الاتصال مع مجموعة من رفاقنا الكريلا في قرية بيخم التابعة ‏لناحية خليفان في جنوب كردستان، ونوهنا إلى أننا بانتظار تصريح من الحزب الديمقراطي الكردستاني حول الحادثة.‏

مجموعة الكريلا هذه بقيادة الرفيق سرور سرحد، وهي تابعة لقيادة إيالة خاكورك، حيث تضم الرفاق: سرور سرحد قائد المجموعة والرفيقين دجوار برخودان وروكش جراف.

وكانت هذه المجموعة الراجلة في مهمة من قبل قيادة إيالة بهدينان، والجدير بالذكر أن الرفيق القيادي سرور سرحد من أكثر القادة ذوي الخبرة الميدانية خلال مرحلة المقاومة في شمال كردستان، وهو كان في طريقه لتسلم مهمته الجديدة في قيادة إيالة بهدينان.

كما نشير إلى أن المعلومات المتوفرة لدينا تؤكد أن مجموعة الكريلا هذه تعرضت لهجوم غادر في محيط قرية بيخم التابعة لناحية خليفان، إلا أننا لا نملك التفاصيل الواضحة والكاملة حول نتائج هذا الهجوم.

وإلى هذه اللحظة، لم يُدلِ الحزب الديمقراطي الكردستاني (‏PDK‏) بأي تصريح حول هذه الحادثة؛ ولذلك نؤكد مرة أخرى للرأي العام أننا لا زلنا ننتظر توضيحاً من الحزب الديمقراطي الكردستاني حول هذا الأمر".

يشار إلى أن هجوم خليفان أثار حفيظة عوائل الشهداء، إذ نددت أمس الجمعة، مجالس عوائل الشهداء في مدن إقليم الجزيرة بالهجوم، داعية عموم الشعب الكردي إلى فضح سياسات الخيانة.

(س ر)