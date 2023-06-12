​​​​​​​HPG تقضي على 5 جنود للاحتلال التركي في بوطان

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي HPG بياناً إلى الرأي العام، أكدت فيه مقتل 5 من جنود الاحتلال، وكشفت حصيلة هجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع مديا. جاء فيه: "يستمر جيش الاحتلال التركي الذي يقوم بتدمير الطبيعة في شمال كردستان عبر قطع الأشجار، في شن عمليات الإبادة ضد قواتنا في شمال كردستان وقصف قواتنا في مناطق الدفاع المشروع، وفي هذا السياق، ردت قواتنا بعملية قوية ضد المحتلين، الذين كانوا قد أطلقوا عملية عسكرية في منطقة بستا في بوطان، أسفرت عن مقتل 5 من جنود الاحتلال.

المعلومات التفصيلية حول عمليات قوات الكريلا وهجمات جيش الاحتلال التركي كالتالي:

قامت دولة الاحتلال التركي في غضون العامين الأخيرين بقطع الأشجار وإزالة الغابات، وتدمير الطبيعة بهذه الطريقة، حيث ترتكب جريمة كبرى بحق الإنسانية عبر نهبها لجغرافية كردستان، ففي تلة كيسن التابعة لمنطقة بستا في بوطان، قام جنود الاحتلال بنهب الطبيعة عبر قطع الأشجار وبدأوا بشن عملية عسكرية، وبدورها، أحكمت قواتنا السيطرة على الاحتلال، واخترقت صفوف قوات العدو في 7 حزيران الجاري، ووجهت الضربات للعدو بطريقة منسقة من ثلاث أطراف، ووُجهت الضربات لجنود الاحتلال بالأسلحة الفردية من مكان قريب، ما أسفر عن مقتل 5 جنود للاحتلال، وكذلك إصابة العديد منهم، واكتفى الجيش التركي بالكشف لوسائل الإعلام عن مقتل جيش واحد، والتستر على باقي قتلاه الآخرين.

وقد نُفذت هذه العملية في شخص القيادية الشجاعة ليلى سورخين، وللانتقام لرفاق دربنا باور وريجنبر ودلشير وشركر، الذين استشهدوا في الهجمات الأخيرة للعدو في بستا.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

ـ في 8 حزيران، شن المحتلون الذين تلقوا ضربات قاسية، عملية عسكرية واسعة النطاق وقصفوا ساحة العملية بالطائرات الحربية والمروحية بشكل مكثف، تعرضت المنطقة للقصف في تمام الساعة 01:00 بعد منتصف الليل بالطائرات الحربية 4 مرات، ولم نتعرض لأي خسائر في هذه العلمية وكذلك في هجمات العدو التي جرت بعد العملية.

ـ في 10 حزيران تعرضت خنادقنا الواقعة في ساحة المقاومة بتلة إف إم التابعة لمنطقة غربي زاب للشهيد دليل، للقصف مرة واحدة بالقنابل المحظورة.

ـ في 9 حزيران، وكذلك تعرضت منطقتا سريه متينا وقرية بشيلة التابعة لمنطقة متينا للقصف مرتين بالطائرات الحربية.

ـ في 10 حزيران، قُصفت ساحات المقاومة في تلة إف إم وتلة آمديه وتلة جودي التابعة لمنطقة غربي زاب للشهيد دليل، 93 مرة بقذائف المدفعية والدبابات والأسلحة الثقيلة.

ـ في 10 حزيران، شن جيش الاحتلال التركي الهجوم على خنادقنا في ساحة المقاومة بتلة إف إم التابعة لمنطقة غربي زاب للشهيد دليل، وحاول تدميرها من خلال الجرافات".

(ل م)