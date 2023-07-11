​​​​​​​HPG تقضي على 3 جنود للجيش التركي

أعلن المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي HPG، عبر بيان كتابي، حصيلة سلسلة عمليات لمقاتليها، ضد جيش الاحتلال التركي، وكذلك حصيلة هجمات الأخيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المركز في البيان إن العمليات جاءت تخليداً من القوات لذكرى مقاومة الـ 14 من تموز، ورداً على هجمات دولة الاحتلال التركي المستمرة على مناطق الدفاع مديا في باشور (جنوب كردستان).

وجاء في نص البيان:

"في 12 حزيران في الساعة 10:30، نفذ مقاتلو الكريلا عملية نوعية ضد آلية عسكرية من طراز آماروك التابعة لجيش الاحتلال الذي بدأ عملية في ساحة قرية كاشن في ناحية أباخ في وان، وفي هذه العملية التي تمت بنجاح، قُتل جنديان من جيش الاحتلال وإصابة آخر.

في 10 تموز في الساعة 13:13، استهدفت قواتنا موقعاً لجيش الاحتلال في ساحة تلة كوردينا بالأسلحة الثقيلة، ما أسفر عن تدمير الموقع ومقتل 3 جنود من جيش الاحتلال وإصابة آخر، وفي الساعة 14:40، عاد جيش الاحتلال لانتشال جثث جنوده عبر المروحيات، حيث نفذت قواتنا هذه العملية لإحياء ذكرى مقاومة صيام الموت العظيمة في 14 تموز.

هجمات جيش الاحتلال بالقنابل المحظورة:

في 10 تموز في الساعة 18:20 و19:35، قصف جيش الاحتلال 3 مرات ساحة المقاومة في تلة إف إم في منطقة الشهيد دليل غرب زاب، بالقنابل المحظورة.

هجمات جيش الاحتلال التركي

في 10 تموز في الساعة 10:20، قصفت الطائرات الحربية التركية ساحة تلة زنكل في غاري.

في 10 تموز في الساعة 10:30، استهدفت الطائرات الحربية سيارة مدنية في ساحة ما بين قريتي شيخ وجمروبوتيك في غاري، لم تصب السيارة في هذا القصف، ولكن نتيجة القصف اشتعلت النيران في الحقول في المنطقة وما زالت النيران مشتعلة.

في 10 تموز بين الساعة 21:30 و 23:00، قصفت المروحيات الهجومية 7 مرات ساحة المقاومة في تلة هكاري في متينا.

في 10 تموز، قصف جيش الاحتلال 75 مرة ساحة المقاومة في سيدا في زاب، وساحات المقاومة في تلة بهار، وتلة جودي، وتلة آمدية في منطقة الشهيد دليل غرب زاب، بالمدافع والدبابات والأسلحة الثقيلة.

في 10 تموز، شن جيش الاحتلال هجوماً على خنادق قواتنا في ساحة المقاومة في سيدا في زاب وتلة إف إم في منطقة الشهيد دليل غرب زاب، وحاول حفر الأنفاق وتدميرها بالجرافات".

(أم)

ANHA