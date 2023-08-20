​​​​​​​HPG تقضي على 3 جنود للاحتلال التركي وتعطب مروحية سكورسكي

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، اليوم الأحد، بياناً كتابياً إلى الرأي العام حول عمليات قواتها الكريلا، في رد على هجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع مديا بباشور كردستان، جاء في نصه:

"ـ في 19 أيار نفذت مقاتلاتنا في وحدات المرأة الحرة – ستار (YJA Star) في تمام الساعة 06:00، عملية نوعية ضد جيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة بتلة جودي بالأسلحة الثقيلة، وتمكنت قواتنا الكريلا من توجيه ضربة قوية لموقع الاحتلال.

وفي تمام الساعة 13:45 من التاريخ ذاته، وجهت قواتنا الكريلا ضربة قوية لأحد مواقع الاحتلال التركي في ساحة المقاومة بتلة جودي، بواسطة أسلحتها الثقيلة.

ـ 19 آب، نفّذت مقاتلات وحدات المرأة الحرة – ستار، حوالي الساعة 14:10، عملية نوعية ضد جيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة بتلة جودي بالأسلحة الثقيلة، وألحقت ضربات قوية بموقعين عسكريين للعدوان التركي.

وفي تمام الساعة 16:00 من التاريخ ذاته، نفذت مقاتلاتنا الكريلا لوحدات المرأة الحرة – ستار عملية قنص ضد جيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة بتلة جودي، أسفرت عن مقتل جندي تركي.

وفي تمام الساعة 19:00، تعقبت مقاتلاتنا لوحدات المرأة الحرة – ستار، تحركات قناص للاحتلال التركي في ساحة المقاومة بتلة جودي، واستُهدف بسلاح قنص من قبل مقاتلاتنا، ما أسفر عن مقتل هذا القناص المحتل.

كما حلقت مروحية هليكوبتر من نوع سكورسكي للاحتلال التركي في سماء ساحة المقاومة بتلة جودي بين الساعة 21:15 و22:30، وأعطبت مقاتلاتنا في وحدات المرأة الحرة – ستار هذه المروحية التي كانت تحاول إنزال جنودها المحتلين في الساحة، وأجبرتها على الانسحاب من المنطقة بأكملها.

ـ 20 آب، نفذت مقاتلاتنا في وحدات المرأة الحرة – ستار في الساعة 00:50، عملية نوعية ضد جيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة بتلة جودي بواسطة الأسلحة الثقيلة، وأدت الضربات القوية لمقاتلاتنا الكريلا إلى مقتل جندي تركي.

ووجهت قواتنا الكريلا في الساعة 07:40 ضربات قوية لجيش العدوان التركي في ساحة المقاومة بمنطقة سيدا بالأسلحة الثقيلة.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

ـ 19 آب، قصفت طائرات حربية تابعة لجيش الاحتلال التركي ساحة المقاومة بتلة جودي في منطقة الشهيد دليل غرب زاب، 3 مرات وساحة المقاومة بتلة بهار في المنطقة نفسها، مرة واحدة، وقصفت مروحيات هجومية للاحتلال التركي ساحة المقاومة بتلة أورتي 4 مرات. كما قصف العدوان التركي منطقة زاب ومنطقة الشهيد دليل غرب زاب بالمدافع".

(ل م)