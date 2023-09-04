​​​​​​​HPG تقضي على 3 جنود لجيش الاحتلال التركي

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، اليوم، بياناً كتابياً إلى الرأي العام حول عمليات قوات الكريلا وهجمات جيش الاحتلال التركي المستمرة في مناطق الدفاع المشروع مديا بباشور كردستان، جاء في نصه:

"في منطقة زاب:

ألحقت قواتنا الكريلا يوم 4 أيلول في تمام الساعة 03:00 ضربات قوية بجيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة بمنطقة سيدا، بالأسلحة الثقيلة.

في منطقة الشهيد دليل غرب زاب:

استهدفت قواتنا الكريلا لوحدات المرأة الحرة – ستار، يوم الثالث من أيلول في الساعة 09:15، 13:00، و16:50، جيش العدوان التركي في ساحة المقاومة بتلة جودي بواسطة أسلحتها الثقيلة، وألحقت ضربات قوية بـ 3 مواقع للاحتلال.

وفي التاريخ نفسه، نفّذت مقاتلاتنا في وحدات المرأة الحرة – ستار في الساعة 13:50 و23:55 عمليتين ناجحتين ضد جيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة بتلة جودي، بتكتيكات قنص، أسفرت عن مقتل جنديين تركيين.

ونفذت قواتنا الكريلا بقيادة وحدات المرأة الحرة – ستار يوم 4 أيلول في الساعة 00:05، عملية نوعية ضد جنود الاحتلال التركي في ساحة المقاومة بتلة جودي بالأسلحة الثقيلة، أسفرت عن مقتل جندي محتل.

واستهدفت قواتنا الكريلا في التاريخ ذاته، الساعة 02:00 و03:50 جيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة بتلة جودي بواسطة الأسلحة الثقيلة، وتمكنت من إلحاق ضربات موجعة بموقعين للعدو، ونفّذت هذه العملية الناجحة من قبل وحدات المرأة الحرة – ستار.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

وفي الثالث من أيلول، قصفت طائرات حربية لدولة الاحتلال التركي ساحة المقاومة بتلة جودي في منطقة الشهيد دليل غرب زاب مرة واحدة، كذلك ساحات خيره وقرية كاورا في منطقة غاري 3 مرات.

كما تعرضت منطقة زاب، منطقة الشهيد دليل غرب زاب ومنطقة متينا مرات عديدة لقصف المدافع من قبل جيش العدو".

(أ ب)