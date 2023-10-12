​​​​​​​HPG تقضي على 18 من جنود الاحتلال التركي

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي اليوم، بياناً حول عملياتها ضد جيش الاحتلال التركي في مناطق الدفاع مديا بجنوب كردستان، جاء فيه:

"في منطقة الشهيد دليل غرب زاب؛

في 11 تشرين الأول في الساعة 02:00، نفذت قواتنا عملية قنص ضد جيش الاحتلال في ساحة المقاومة في تلة جودي، مما أسفرت عن مقتل جندي تركي.

في التاريخ ذاته في الساعة 13:30، استهدفت مقاتلات وحدات المرأة الحرة طائرة مسيّرة محملة بالمتفجرات في ساحة المقاومة في تلة جودي ودمرتها.

في الساعة 19:30 من التاريخ 11 تشرين الأول، نفذت قواتنا عملية نوعية ضد الاحتلال في ساحة المقاومة في تلة جودي، أسفرت عن مقتل جندي تركي.

في 10 تشرين الأول في الساعة 07:30، استهدفت قواتنا طائرة مسيّرة محملة بالمتفجرات في ساحة المقاومة في تلة آمدية ودمرتها بشكل كامل.

في 11 تشرين الأول في الساعة 17:10 و 17:30، استهدفت قواتنا جيش الاحتلال في ساحة المقاومة في تلة آمدية بالأسلحة النصف آلية، أسفر عن إصابة جندي تركي.

في التاريخ ذاته في الساعة 20:05، استهدفت قواتنا موقع تابع للاحتلال في ساحة المقاومة في تلة آمدية، بالأسلحة النصف آلية.

وفي الساعة 20:17 من التاريخ 11 تشرين الأول، استهدفت قواتنا جيش الاحتلال التركي من جناحين في ساحة المقاومة في تلة آمدية، بالأسلحة النصف الآلية مما أسفرت عن مقتل جندي تركي.

وفي الساعة 23:50 من التاريخ ذاته، أسفرت عملية القنص التي نفذتها قواتنا في ساحة المقاومة في تلة آمدية، عن مقتل 4 جنود أتراك.

في 12 تشرين الأول في الساعة 00:25، نفذت قواتنا عملية قنص ضد الاحتلال في ساحة المقاومة في تلة آمدية، أسفرت عن مقتل جندي تركي.

في منطقة زاب؛

في 10 تشرين الأول في الساعة 15:30، استهدفت قواتنا جيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة في ساجا بالأسلحة النصف آلية، أسفر عن مقتل جنديين تركيين.

في الساعة 12:00 من التاريخ ذاته، استهدفت قواتنا جيش الاحتلال في ساحة المقاومة في سيدا بالأسلحة الفردية، ووجهت ضربات قوية لموقعين للاحتلال.

في 11 تشرين الأول في الساعة 13:30، استهدفت قواتنا جيش الاحتلال في ساحة المقاومة في سيدا بالأسلحة الثقيلة.

في 12 تشرين الأول في الساعة 07:00، استهدفت مقاتلات وحدات المرأة الحرة جنود العدو في ساحة المقاومة في سيدا بالأسلحة الفردية.

في منطقة متينا؛

في 10 تشرين الأول في الساعة 10:00، استهدفت قواتنا جيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة في تلة جارجل بالأسلحة الثقيلة.

في التاريخ ذاته في الساعة 16:00، نفذت قواتنا عملية منسقة من جناحين ضد الاحتلال في ساحة المقاومة في تلة أورتي، حيث استهدفت في الجناح الأول موقع للاحتلال كان يتواجد فيها 4 جنود، بالأسلحة الفردية والنصف آلية، أسفرت عن مقتل جنديين تركيين وإصابة جنديين آخرين وتدمير الموقع بالكامل، كما استهدفت في الجناح الثاني خيام لجيش الاحتلال، بالأسلحة الفردية والنصف آلية، أسفرت عن مقتل جنديين تركيين وتدمير خيمتين للاحتلال.

في 11 تشرين الأول في الساعة 13:00، استهدفت مقاتلات وحدات المرأة الحرة جيش الاحتلال في ساحة المقاومة في تلة جارجل بالأسلحة الثقيلة، أسفر عن مقتل جنديين تركيين وإصابة جندي آخر وتدمير موقع للاحتلال.

في الساعة 14:30 من التاريخ ذاته، استهدفت قواتنا خيمة لاحتلال في ساحة المقاومة في تلة جارجل بالأسلحة الثقيلة، أسفرت عن مقتل جنديين تركيين وتدمير خيمة للاحتلال.

في منطقة خاكورك؛

في 10 تشرين الأول في الساعة 14:20، دمرت قواتنا نظاميين للكاميرات المراقبة لجيش الاحتلال في ساحة تلة شيخ زاده.

في منطقة بارزانه؛

في 7 و 8 و 9 تشرين الأول، قصف جيش الاحتلال التركي براً وجواً منطقة بارزانه، ففي 8 تشرين الأول بعد أن قصف جيش الاحتلال التركي المنطقة بالمروحيات الهجومية، وضعت المروحيات الهجومية الجنود في المنطقة.

هجمات جيش الاحتلال التركي بالغازات الكيماوية والمتفجرات المحظورة والمسيرات المحملة بالمتفجرات؛

في 10 تشرين الأول، قصف جيش الاحتلال 4 مرات خنادق الحرب في ساحة المقاومة في تلة أورتي في منطقة متينا بالمتفجرات المحظورة ومرتين بالغازات الكيماوية.

في 10 و11 تشرين الأول، قصف جيش الاحتلال التركي 11 مرة ساحة المقاومة في تلة جودي وتلة آمدية في منطقة الشهيد دليل غرب زاب، بالمسيّرات ومرة واحدة بالمتفجرات المحظورة.

هجمات جيش الاحتلال التركي؛

في 7 و8 و9 تشرين الأول، قصفت الطائرات الحربية التركية 9 مرات منطقة بارزانه.

في 10 تشرين الأول، قصفت الطائرات الحربية 10 مرات ساحة الشهيد باكر في منطقة آفاشين، وفي 11 تشرين الأول، قصفت مرتين محيط نهر لولان في منطقة خاكورك، 7 مرات منطقة زاب أي بشكل إجمالي 19 مرة.

في 10 و11 تشرين الأول، قصفت المروحيات الهجومية منطقة الشهيد دليل غرب زاب، متينا وبارزانه.

كما تعرضت مناطق زاب، الشهيد دليل غرب زاب، خاكورك، متينا وبارزانه للقصف المدفعي".

(ف)