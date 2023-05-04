​​​​​​​HPG تكذب ادعاءات إعلام السلطات التركية.. وعدها حرباً خاصة

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، بياناً إلى الرأي العام، نشرته وكالة الفرات للأنباء ANF، حول ما تروج له الوسائل الإعلامي التركية عن استهداف الجيش التركي لمقاتليها وقادتها، مكذبة فيها تلك الادعاءات.

وجاء فيه:

"تعرضت ساحات المقاومة في تلة جودي وتلة إف إم وتلة آمدية وخنادق مقاومتنا في جمجو وسيدا في 3 أيار، للقصف 13 مرة بقذائف المدفعية والدبابات والأسلحة الثقيلة، وحاول جنود الاحتلال تدمير خنادق الحرب في ساحة المقاومة بتلة إف إم عبر الجرافات".

لا تعيروا السمع للأنباء الكاذبة

إن النظام الفاشي لحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية الذي يصر على المضي قدماً حتى النهاية في سياسة الحرب، لم يتمكن من تحقيق النتيجة المرجوة بفضل الموقف المقاوم لكريلا حرية كردستان، ولهذا السبب، يقدم الأنباء الكاذبة عبر اللجوء لوسائل الإعلام الحرب الخاصة.

ويحاول خلق الانتصارات المزيفة، كما أن الأخبار التي تعدها وسائل الإعلام الحرب الخاصة للنظام الفاشي حول قواتنا وقادتنا، هي بعيدة كل البعد عن الحقيقة وعارية عن الصحة، ولا يعر أبناء شعبنا السمع لهذه الأنباء الكاذبة للحرب الخاصة، فرفاق دربنا الذين يجري الحديث عنهم، هم على رأس أعمالهم ويقومون بواجباتهم المنوطة، وليتجنب أبناء شعبنا سماع هذه الأخبار الكاذبة التي تتم في إطار الحرب الخاصة".

(ل م)