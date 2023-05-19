​​​​​​​HPG تكشف سجلّ مقاتلين استُشهدا في باكور كردستان

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً إلى الرأي العام، كشف فيه استشهاد مقاتلين في لجي التابعة لآمد بباكور (شمال كردستان)، جاء في نصه:

"يواصل النظام الفاشي لحزبي العدالة والتنمية والحركة القومية هجماته ضد قواتنا، حيث شن عملية عسكرية في ناحية لجي التابعة لـ آمد في الـ 10 من أيار 2023 ضد قواتنا، أسفرت عن اندلاع معركة بين قواتنا وجنود الاحتلال التركي، حيث قصف المحتلون ساحة المعركة بالطائرات المروحية، واستشهد في المعركة أحد قادتنا الشرفاء دلكش زاغروس ورفيق دربنا باور، اللذين قاوما ضد هجوم العدو بروح فدائية حتى أنفاسهما الأخيرة وأصبحا آخر الممثلين لتقليد المقاومة لحزب العمال الكردستاني وارتقيا إلى مرتبة الشهادة، وكان لدى رفيقي دربنا نضال متواصل وناجح، وأصبحا مثالين فريدين للنضال الآبوجي.

نتقدم بالعزاء لجميع أبناء شعبنا الكردستاني الوطني، وبشكلٍ خاص لعائلتي رفيقي دربنا الكريمتين، اللتين دفعتا بأبنائهما الأعزاء للانضمام إلى النضال التحرري لشعبنا.

سجل رفيقي دربنا الشهيدين كالتالي:

الاسم الحركي: دلكش زاغروس

الاسم والنسبة: سرحد يالجين

مكان الولادة: جولميرك

اسم الأم والأب: جميلة - سليم

تاريخ ومكان الاستشهاد: 10 أيار 2023 آمد

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الاسم الحركي: باور كوركماز

الاسم والنسبة: مراد أصلان

مكان الولادة: وان

اسم الأم والأب: خانم – مصطفى

تاريخ ومكان الاستشهاد: 10 أيار 2023 آمد".

(ل م)