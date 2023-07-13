​​​​​​​HPG تكشف سجلّ مقاتل استشهد في 13 تموز 2018

جاء ذلك خلال بيان كتابي، أصدره المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، اليوم، وترجمته وكالة فرات للأنباء.

وجاء في نص البيان:

"ارتقى رفيقنا علي فرات، أحد أتباع نهج زيلان والمناضل الفدائي الآبوجي، إلى مرتبة الشهادة، أثناء قيامه بواجبه في مانيسا، إذ صادف شرطة الدولة التركية، وعلى الرغم من أنه كان أعزلاً، هاجمته الشرطة وأعدمته، ليرتقي إلى مرتبة الشهادة في 13 تموز 2018 في مانيسا، لذا نستذكر رفيقنا الذي أوضحنا المعلومات الخاصة باستشهاده، بكل احترام في ذكرى استشهاده، ونعرب عن تعازينا لعائلته العزيزة ولشعب كردستان الوطني.

ونتعهد بأننا لن نترك دماء شهدائنا من أتباع زيلان مثل الرفيق علي على الأرض، ونجعل مسيرتهم الفدائية أساساً لنا ونحقق أهدافهم".

سجل الشهيد كالتالي:

الاسم الحركي: علي فرات

الاسم والكنية: ناجي دايا نكاج

مكان الولادة: بدليس

اسم الأم – الأب: حسنة – قاسم

تاريخ ومكان الاستشهاد: 13 تموز 2018 مانيسا.

(س ر)