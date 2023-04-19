​​​​​​​HPG تكشف سجلّ 3 مقاتلين استشهدوا في مناطق الدفاع مديا

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً، كشف سجلّ 3 مقاتلين استشهدوا في مناطق الدفاع مديا، جاء فيه:

"تقاوم قواتنا ضد الهجمات الاحتلالية للدولة التركية التي بدأتها في 14 نيسان 2022 بروح التضحية الآبوجية ويسطرون ملاحم تاريخية في البطولة في قلعة جمجو في زاب، منذ أحد عشر شهراً وعشرون يوماً، أي 353 يوم، يهاجم جيش الاحتلال التركي بالأسلحة المحظورة والقنابل المحرمة دولياً وبكافة صنوف الأسلحة وبكامل قوتها خنادق المقاومة لقواتنا الكريلا، ولكن وعلى الرغم من ذلك لم تستطع أن تخضع خندق المقاومة قلعة جمجو، وأظهرت مقاومة قلعة جمجو أداءً ناجحاً بالاعتماد على أسلوب حرب الكريلا للفرق الخبيرة، وتسبّب في إلحاق خسائر كبيرة بالعدو، قيادتنا التي قادت هذه المقاومة وأمرت وأعطت التعليمات، خرج المقاومون من قلعة جمجو في 4 نيسان، ولكن بعدها اصطدموا في 7 نيسان بجنود الاحتلال في ساحة المقاومة في سيدا، ونتيجة لذلك، حدثت اشتباكات بين قواتنا وجنود الاحتلال التركي، حيث قام شخصان بالخيانة، ولكن رفيقنا بوطان غويي قاوم حتى استشهد، خيانة شخصين لن تتمكن من تشويه مقاومة 353 يوماً العظيمة لقلعة جمجو.

في موقعنا هذا الذي استمرت فيه المقاومة قرابة عام، لم نتلقَ أي خسائر ولم نعاني أي صعوبات، ولكن كجزء من قرار حركتنا في وقف العمليات العسكرية من أجل عدم فرض الشروط السياسية، اتخذت قيادتنا التي تقود المقاومة هكذا قرار، في الرابع من نيسان تركنا موقع المقاومة في قلعة جمجو بمبادرة منا، دخل الجيش التركي بقيادة خائنين إلى موقع مقاومة قلعة جمجو واستخدمها كدعاية وحاول إظهارها على أنها انتصار له، وهذا وحده دليل على فشلهم، بعد التأكد من عدم وجود مقاتلي الكريلا بالداخل، تمكن من دخول موقع الكريلا بعد أسبوعين، لو كان هناك موقف عسكري مشرف، لما تم القيام به على هذا النحو، لما كذبوا وقالوا "لقد فتشنا النفق الذي تركه المقاتلون الكريلا" لكانوا قد أظهروا الحقيقة.

سجل الشهداء كالتالي:

الاسم الحركي: بوطان غويي

الاسم والكنية: بلال محمد علي

مكان الولادة: زاخو

اسم الأم والأب: غربة ـ محمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: 7 نيسان 2023/ زاب

الاسم الحركي: هيجار زوزان

الاسم والكنية: سفيلاي آك يلدرم

مكان الولادة: أردخان

اسم الأم والأب: أفلاطون ـ بلال

مكان وتاريخ الاستشهاد: 16 نيسان 2023/ سرحد

الاسم الحركي: باكَر باز

الاسم والكنية: أورهان كالا بالك

مكان الولادة: وان

اسم الأم والأب: زهيدة ـ مهراج

مكان وتاريخ الاستشهاد: 16 نيسان 2023/ سرحد".

(ل م)