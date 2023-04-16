​​​​​​​HPG تكشف سجلّ 3 مقاتلين استشهدوا في مناطق الدفاع مديا

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً، كشف فيه سجلّ 3 مقاتلين استشهدوا في مناطق الدفاع مديا، جاء فيه:

"حزبنا، حزب العمال الكردستاني الذي بدأ النضال تحت قيادة القائد آبو ويمثل الإرادة الحرة لشعبنا، أعاد شعبنا الذي كان يواجه الإبادة الجماعية والفناء إلى التاريخ بطريقة مهيبة وجعل منه أملاً في الحرية لجميع المظلومين والمضطهدين، هذه المسيرة على خط النصر، تم إنشاؤها بالتأكيد من خلال العمل اللا متناهي لشهدائنا الخالدين. رفاقنا الذين قاوموا في كافة الظروف الصعبة ضد هجمات الدولة التركية الاحتلالية والقاتلة، جعلوا من أجسادهم سداً منيعاً أمامها وحموا ودافعوا عن تراب كردستان حتى آخر قطرة من دمائهم، وأظهروا قوة الإرادة الآبوجية في كل زمان ومكان، رفاقنا فراس وآرنوس ودلدار الذين استشهدوا في كانون الثاني 2023، قاتلوا حتى أنفاسهم الأخيرة من أجل المستقبل الحر لشعبنا وتركوا خلفهم ميراثاً لا يمكن نسيانه من المقاومة، الأبناء الأبطال في جيش الفدائيين رفاقنا فراس وآرنوس ودلدار سوف يكونون حاضرين في نضالنا من أجل الحرية وسينيرون طريقنا نحو الحرية والنصر.

سجلّ رفاقنا الشهداء كالتالي:

الاسم الحركي: فراس زيلان

الاسم والكنية: نيجرفان سفن

مكان الولادة: جولمرك

اسم الأم والأب: شكرية ـ حامد

مكان وتاريخ الاستشهاد: 10 كانون الثاني 2023/ مناطق الدفاع مديا.

الاسم الحركي: آرنوس نودا

الاسم والكنية: آرجين دينجر

مكان الولادة: اسطنبول

اسم الأم والأب: سريّا ـ صالح

مكان وتاريخ الاستشهاد: 10 كانون الثاني 2023/ مناطق الدفاع مديا.

الاسم الحركي: دلدار وان

الاسم والكنية: شهاب الدين دورسون

مكان الولادة: وان

اسم الأم والأب: نهري ـ صلاح الدين

مكان وتاريخ الاستشهاد: 20 كانون الثاني 2023/ مناطق الدفاع مديا".

(ل م)