​​​​​​​HPG تكشف سجل ثلاثة من مقاتليها استشهدوا بالأسلحة الكيماوية في آفاشين

وقال المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، في بيان نقلته وكالة فرات للأنباء، اليوم الأحد، كشفت فيه عن سجل ثلاثة من مقاتليها استشهدوا في كري صور: "كشفنا في بياناتنا السابقة والتي أُصدرت في الثامن والحادي عشر من أيلول عن جرائم الحرب التي ارتكبها جيش الاحتلال التركي واستخدامه للغاز الكيماوي في جبهة المقاومة في كري صور، الذي أسفر عن استشهاد ثلاثة من رفاقنا، حيث يبدي أبطالنا مقاومة تاريخية ضد جميع أنواع الهجمات اللاإنسانية وفي مقدمتها الهجمات بالغاز الكيماوي على الحدود التركية العراقية، والتي تسببت باستشهاد رفاقنا أوزغور وسرهلدان آركش في الثالث من أيلول 2021.

ونتيجة لهذه الهجمات الكيماوية التي شنتها دولة الاحتلال التركي المجردة من القيم الإنسانية، احتل هؤلاء الرفاق مكانهم في صفحات نضالنا الكبير، وأبدوا مقاومة لا مثيل لها في التاريخ، نتذكر هؤلاء الرفاق بإجلال ووقار".

سجل الشهداء كالآتي:

الاسم الحركي: أوزكور باكوك

الاسم والنسبة: فاطمة بالجا

مكان الولادة: ماردين

اسم الأم - الأب: هيبت ـ رمضان

مكان وتاريخ الاستشهاد: آفاشين- 3 أيلول 2021

الاسم الحركي: سرهلدان موردم

الاسم والنسبة: سردار دينج

مكان الولادة: وان

اسم الأم - الأب: شفيقة ـ أحمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: آفاشين - 3 أيلول 2021

الاسم الحركي: آركش بوتان

الاسم والنسبة: حسن أمجر

مكان الولادة: شرناخ

اسم الأم _ الأب: كاديبة ـ حاجي

مكان وتاريخ الاستشهاد: آفاشين - 3 أيلول 2021

وتابع البيان: "أكد رفاقنا أوزكور وسرهلدان وآركش من خلال المقاومة التي أبدوها والتي تكللت بالشهادة، أنهم لن يسمحوا للمحتل باحتلال أراضيهم وممارسة سياسته القمعية، ولن يستسلموا أبداً. وبذلك أصبحوا أعظم ممثلي الكرامة للإنسانية".

واختتم المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بيانه بالقول: "نتقدم بتعازينا الحارة لذوي الشهداء الثلاثة ولشعب نصيبين وقلقله وجزيره والشعب الكردي أجمع، ونكرر عهدنا بمواصلة مسيرتهم حتى نحقق النصر للشعب ولكردستان".

(س ر)