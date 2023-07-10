​​​​​​​HPG تكشف سجل قيادي استشهد في حفتانين

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) اليوم، بياناً كشف فيه سجل قيادي استشهد في حفتانين، جاء فيه:

"نستذكر القيادي الفدائي والمجتهد جميل جيلو، الذي استشهد في هجوم العدو في 24 حزيران 2020، أثناء قيامه بواجبه في حفتانين، بكل احترام وامتنان.

لقد عمل الرفيق جميل بشكل مستمر مدة 21 عاماً من أجل ضمان وجود الشعب الكردي وحريته من بوطان إلى قنديل، من جولميرك إلى كلارش، من حفتانين إلى كابار ومن بستا إلى شرناخ، سيظل الرفيق جميل دائماً مثالاً لنا في الثورية الحقيقية والشخصية الكادحة، الفدائية، الجادة، ورفقته الصادقة، سنصعد نضال رفيقنا جميل، ونتبنى ذكراه ونحقق أهدافه بالتأكيد.

لذا نعرب عن تعازينا الحارة لعائلة الشهيد جميل ولشعبنا في ألباك الوطنيين وجميع أبناء شعبنا الكردستاني.

سجل رفيقنا الشهيد كالتالي:

اسم الحركي: جميل جيلو

الاسم والكنية: يالجين كسكين

مكان الولادة: وان

اسم الأم-الأب: فاطمة – مصطفى

تاريخ ومكان الاستشهاد: 24 حزيران 2020 حفتانين".

(ف)