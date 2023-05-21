​​​​​​​HPG تكشف سجل مقاتلين استشهدا في متينا وزاب

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) اليوم بياناً كشف فيه استشهاد اثنين من الكريلا في متينا وزاب، جاء فيه:

"يقاوم كريلا الحرية بإرادة آبوجية ضد هجمات دولة الاحتلال التركي الفاشية والقاتلة، والاستمرار في قضية شعبنا، أبناء شعبنا الأعزاء وأصحاب الكرامة والشجعان والفدائيين، يقودون قضيتنا من أجل الحرية بكل أنواع التضحية بالنفس، رفيقينا ريزان وآزاد خاضا القتال في مقاومة عام 2022، وقاوما في وجه الهجمات الاحتلالية للدولة التركية القاتلة بشجاعة كبيرة وبلا تردد، ولعبا دورهما التاريخي حتى استشهدا، رفيقينا ريزان وآزاد انضما إلى صفوف الكريلا من أرضروم وطوزخورماتو، وأصبحا رمز العقلية القوية للوطنية، وللنضال التحرري الوطني والأبطال الحقيقيين لشعبنا، نقدم تعازينا الحارة لعوائل رفاقنا الكرام ولعموم شعبنا الوطني، ونتعهد بمواصلة نضال رفاقنا الشهداء حتى تحقيق النصر، وإحياء ذكراهم في وطننا الحر كردستان".

المعلومات المفصلة حول هوية رفيقينا الشهداء:

الاسم الحركي: ريزان ديرسم

الاسم والكنية: سردار سُمبُل

مكان الولادة: أرضروم

اسم الأم والأب: كُلسن ـ نذير

مكان وتاريخ الاستشهاد: 10 كانون الأول 2022 / متينا

الاسم الحركي: آزاد غازي

الاسم والكنية: زيرك لقمان

مكان الولادة: طوز خورماتو

اسم الأم والأب: بخال ـ لقمان

مكان وتاريخ الاستشهاد: 16 كانون الأول 2022 / زاب".

(ف)