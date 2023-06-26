​​​​​​​HPG تكشف سجل مقاتلة

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً، كشفت فيه سجل مقاتلة من الكريلا، جاء في نصه:

"تم خوض مقاومة ملحمية في منطقة المقاومة تلة جودي، حيث أُغلقت كافة الطرق والسبل أمام العدو، ما أدى إلى دحرهم، وكانت الرفيقة ديدار تولهلدان واحدة من القادة الفدائيين في هذه المنطقة، قاومت بكل شجاعة ضد هجمات العدو وارتقت إلى مرتبة الشهادة في شهر أيار عام 2022 في منطقة الشهيد دليل غرب زاب، التي سُطرت فيها مقاومة تاريخية بتضحيات كبيرة جداً. عملت رفيقتنا ديدار في العديد من المجالات، من تدريب رفاقها بالروح الفدائية إلى بناء أنفاق الحرب التي أدخلت الرعب والخوف إلى قلوب الغزاة، جعلت رفيقتنا ديدار من الفدائية طريقة للحياة لنفسها، وقضت كل لحظة من حياتها تحاول أن تكون جديرة برفاقها الشهداء وقائدنا، وكونها كانت مناضلة رائدة في حزب العمال الكردستاني وحزب حرية المرأة الكردستانية، أصبحت مثالاً يحتذي به جميع رفاقها.

مرة أخرى، نتعهد بأن نُعلي راية النضال التي سلمتها إلينا رفيقتنا الشهيدة ديدار، من أجل أن نكون جديرين بها وبكافة رفاقنا الشهداء.

سجل الشهيدة كالتالي:

الاسم الحركي: ديدار تولهلدان

الاسم والنسبة: ليمان حسن

مكان الولادة: الحسكة

اسم الأم - الأب: نورا - برزان

تاريخ ومكان الاستشهاد: أيار 2022/ زاب"

(ل م)