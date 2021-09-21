​​​​​​​HPG تكشف سجل مقاتل استشهد في هجوم كيماوي للاحتلال التركي على آفاشين

كشف المركز الإعلامي التابع لقوات الدفاع الشعبي من خلال بيان له عن هوية مقاتلا من قوات الكريلا والذي استشهد في منطقة افاشين.

وجاء في البيان:

“أظهر مقاتلو الحرية في كردستان مقاومة تاريخية ضد الهجمات المناهضة للإنسانية لجيش الاحتلال التركي وفتحوا صفحة جديدة في تاريخ حرية الشعب، حيث وجهت قوات الكريلا ضربات قوية لجيش الاحتلال في كل من أنفاق الحرب وفي شكل فرق ذات تكتيكات حربية حديثة في منطقة آفاشين، وجعلتها تقف عاجزة أمام قوة وإرادة وروح التضحية والفداء التي تتحلى بها قواتنا، وحاول جيش الاحتلال عكس الموقف من خلال استخدام الأساليب المناهضة للإنسانية والتقنيات الحديثة، لكن ذلك لم يؤثر على عزيمة قواتنا بل زادت من إرادتها وإصرارها وكفاحها على خط النصر بالرغم من محدودية الفرص لديها، وقد تجلى عجز دولة الاحتلال التركي مرة أخرى من خلال ممارستها لأساليب الحرب القذرة واستخدامها الأسلحة الكيماوية والغازات السامة ضد مقاتلينا.

وسجل الشهيد بحسب البيان كالآتي:

الاسم الحركي: باز كفر

الاسم والنسبة: فرات شاهين

مكان الولادة: جولمرك

اسم الأم – الأب: فرمان _ كرم

مكان وتاريخ الاستشهاد: آفاشين/ 7 تموز 2021

نتوجه بالعزاء لعائلة رفيقنا باز أحد شهدائنا الأبطال الذي قدم مثالاً يحتذى به في المقاومة بشجاعته وتضحياته في المقاومة من أجل حرية كردستان، كما نقدم تعازينا للشعب الكردي و نجدد عهدنا بالسير على خطاهم حتى نحقق النصر لشعبنا ولكردستان”.

(م)