​​​​​​​HPG تكشف سجل اثنين من مقاتليها استشهدا في متينا

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً كتابياً إلى الرأي العام، كشف فيه سجل شهيدين من قوات الكريلا استشهدا في متينا.

وجاء في نص البيان

"أبدى رفيقانا، قهرمان ورقيب، مقاومة تاريخية ضد هجمات دولة الاحتلال التركي التي شنتها على منطقة متينا، وقدما رداً لازماً على العدو بشجاعة وبسالة، واستشهد رفيقانا، قهرمان ورقيب في 28 أيار 2022، إثر هجمات العدوان التركي، ومن خلال المقاومة التي أبدياها طوال حياتهما، أصبحا مناضلين على الخط الآبوجي بخبرتهما العظيمة في الحرب وموقفهما الشجاع، ونجدد عهدنا بإحياء ذكرى رفاقنا الشهداء وتحقيق آمالهم بالحرية والنصر".

وسجل الشهيدين بحسب البيان كالتالي:

الاسم الحركي: قهرمان كَودا

الاسم والنسبة: أوزغور آشكان

مكان الولادة: جولمرك

اسم الأم – الأب: زريفة – خالد

مكان وتاريخ الاستشهاد: متينا 28 أيار 2022

الاسم الحركي: رقيب تطوان

الاسم والنسبة: بكر يلماز

مكان الولادة: بدليس

اسم الأم – الأب: معزز – عاصم

مكان وتاريخ الاستشهاد: متينا 28 أيار 2022

(ل م)