​​​​​​​HPG تكشف سجل اثنين من مقاتليها استشهدا في ديرسم

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً كشف من خلاله سجل اثنين من مقاتليها استشهدا في ديرسم جاء فيه:

"في بداية أيار اندلعت اشتباكات بين قواتنا وجيش الاحتلال التركي في ساحتي ياساك وكلي سال في ديرسم، خلال عمليات العدو الاحتلالية، ما أسفر عن إصابة رفاقنا أردل وفرات وعصيان بجروح بليغة، لكنهم واصلوا المقاومة حتى آخر رصاصة، وكيلا يقعوا في أيدي جيش الاحتلال التركي قاموا بتفجير أنفسهم، حيث استشهدوا كما فعل مئات الشابات والشباب الكرد في ديرسم الذين ألقوا بأنفسهم من المنحدرات خلال مجزرة ديرسم عام 1938، وقد دافع رفاقنا أردل وفرات وعصيان عن ثقافة هذه المقاومة وأصبحوا ممثلي الروح الفدائية التي خط نهجها القائد عبد الله أوجلان، وبذلك سطروا أسماءهم في صفحات التاريخ، كما نذكر أنه لم تتضح هوية رفيقنا عصيان التفصيلية، وسوف نكشف عنها عند حصولنا على المعلومات الكافية.

هوية رفيقينا كالتالي:

الاسم الحركي: أردل بويراز

الاسم والنسبة: بشرى كايا

مكان الولادة: إيليه

اسم الأم – الأب: حفصة ـ عزالدين

مكان وتاريخ الاستشهاد: ديرسم/ أيار202

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الاسم الحركي: فرات أركندي

الاسم والنسبة: رمضان باياف

مكان الولادة: اضنه

اسم الأم – الأب: سكينة ـ عبيد

مكان وتاريخ الاستشهاد: ديرسم/ أيار2021

أصبح رفيقانا أردل وفرات من مناضلي القائد عبد الله أوجلان، بتجسيد شخصيته التي لا تقهر ضد الاحتلال والإبادة الجماعية، ومقاومتهما، وأصبحا ممثلي درس المقاومة الذي قدمه شعبنا في ديرسم الذي تعرض للمجازر قبل قرن من الزمان.

نتقدم بتعازينا الحارة لشعبنا في إيليه ولعشيرة شهدائنا الذين أصبحوا مثالاً يحتذى بهم في نضالهم، ولجميع أبناء شعبنا الوطني في روج آفا، ونكرر عهدنا بمواصلة مسيرتهم حتى نحقق النصر للشعب ولكردستان".

(م)