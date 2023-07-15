​​​​​​​HPG تكشف سجل أحد مقاتلي الكريلا

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، اليوم، بياناً إلى الرأي العام، كشف فيه سجل أحد مقاتلي الكريلا، جاء في نصه:

"الرفيق دمهات بدار كان أحد قياديي ورواد حزب العمال الكردستاني، وهو أحد أبناء شعب ميردين الجسورين والمنتفضين في وجه القمع والاضطهاد، استشهد يوم 28 شباط 2020، نتيجة هجوم عدواني لدولة الاحتلال التركي في منطقة ديرسم، والتحق بقافلة الشهداء الذين من قبله. واصل الشهيد دمهات مسيرته الثورية بلا هوادة، وقام بمهامه الكريلاتية في كل المناطق، كما أبدى مقاومة لا مثيل لها ضد المحتلين في كل الساحات وترك بصمته البطولية على تاريخ مقاومتنا.

في البداية، نقدم تعازينا الحارة لعائلة رفيقنا دمهات العزيزة، ولجميع شعب ميردين.

سجل الشهيد كالتالي:

الاسم الحركي: دمهات بدار

الاسم والنسبة: محمد جان كوركماز

مكان الولادة: نصيبين

اسم الأم - الأب: ناجية - أحمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: ديرسم/ 28 شباط 2020".

(ل م)