​​​​​​​HPG تكشف سجل 5 مقاتلين 

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً إلى الرأي العام، كشفت فيه سجل 5 مقاتلين، استشهدوا في مناطق الدفاع مديا، جاء فيه:

"من بين المناضلين البارزين الفدائيين لحزبنا، استشهد كل من رفاق دربنا دنيز، ورودي، ودلير، وجان فدا وعادل في أوقات وأماكن مختلفة؛ نتيجة هجمات العدو، وانضموا إلى قافلة الخالدين.

وقام كل من رفاق دربنا دنيز، ورودي، ودلير، وجان فدا وعادل بتدريب أنفسهم على الخط الفدائي، وأصبحوا رفقاء الدرب الجيدين لعكيد وزيلان، وطوّروا أنفسهم في كريلاتية الحداثة الديمقراطية، وأصبحوا قياديين مثاليين ومناضلين بارزين، وستبقى ذكراهم حاضرة على الدوام في نضالنا.

أظهر لنا رفاق دربنا الفدائيين الطريق الصحيح والفعّال للنضال من خلال مواقفهم ومشاركتهم غير المتزعزعة وإرادتهم القوية والحازمة والروح الفدائية وجهودهم ومساعيهم منقطعة النظير.

إننا نتعهد بالسير على خطى قادتنا الفدائيين، والعمل على تجسيد الروح الفدائية الآبوجية في كل لحظة من لحظات حياتنا، وتحقيق النصر حتماً.

ونتقدم بالعزاء لجميع أبناء شعبنا الوطني في كردستان، وفي مقدمتهم العوائل الوطنية الأعزاء، الذين ربّوا أبنائهم الأبطال المنخرطين في نضالنا التحرري بجهود وروح فدائية عظيمتين، وشجعوهم على الانضمام إلى النضال التحرري لشعبنا.

سجل الشهداء بحسب البيان، هي كالتالي:

الاسم الحركي: دنيز باطمان

الاسم والكنية: تكين أوكان

مكان الولادة: إيله

اسم الأم والأب: حزيمة – خير الدين

تاريخ ومكان الاستشهاد: تشرين الثاني 2021 / مناطق الدفاع مديا

الاسم الحركي: رودي برجم

الاسم والكنية: أمرا جان شاهين

مكان الولادة: جولميرك

اسم الأم والأب: صبيحة - قادر

تاريخ ومكان الاستشهاد: تشرين الثاني 2021 / مناطق الدفاع مديا

الاسم الحركي: دلير درويش

الاسم والكنية: دلير روزكارت

مكان الولادة: مريوان

اسم الأم والأب: كولباخ – محمد أمين

تاريخ ومكان الاستشهاد: تشرين الثاني 2021 / مناطق الدفاع مديا

الاسم الحركي: جان فدا رابرين

الاسم والكنية: صافاش آبو

مكان الولادة: وان

اسم الأم والأب: خوخة - خاني

تاريخ ومكان الاستشهاد: تشرين الثاني 2021 / مناطق الدفاع مديا

الاسم الحركي: عادل أردال

الاسم والكنية: عمر نزار

مكان الولادة: الموصل

اسم الأم والأب: سينديز - نزار

تاريخ ومكان الاستشهاد: تشرين الثاني 2021 / مناطق الدفاع مدياً".

(ل م)