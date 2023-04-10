​​​​​​​HPG تكشف سجل 5 مقاتلين استشهدوا في مناطق الدفاع مديا

أصدر المركز الاعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً حول استشهاد خمسة من مقاتليها، حيث جاء فيه:

"في عام 2017 الذي شهد مقاومة أسطورية حيث لم يتم التخلي عن قيم الحرية من خلال تقديم تضحيات كبيرة، حيث استشهد رفاقنا بشنك وجيا وسرحد وريبر وأحمد في أوقات وأماكن مختلفة وأصبحوا أغلى حلقات هذه المقاومة الأسطورية، وفي وجه هجمات دولة الاحتلال التركي التي تسعى لإبادة شعبنا في شخص قواتنا الكريلا، رفاقنا هؤلاء لم يتركوا مواقعهم وقاتلوا حتى أنفاسهم الأخيرة كفدائيين، وسوف يمنحون دائماً القوة لنضالنا.

بدايةً نعزي عوائل رفاقنا بشنك وجيا وسرحد وريبر وأحمد الكريمة، كما نعزي شعبنا الكردستاني الوطني، ونجدد عهدنا مرةً أخرى أن نسير على درب شهدائنا الأبطال من أجل الحرية دون حساب".

المعلومات المفصلة حول هوية رفاقنا الشهداء هي كما يلي:

الاسم الحركي: بشنك روج دم كرافي

الاسم والكنية: نازلي يالجين

مكان الولادة: وان

اسم الأم والأب: حكمت ـ إدريس

مكان وتاريخ الاستشهاد:2017/ مناطق الدفاع مديا

الاسم الحركي: جيا روزا

الاسم والكنية: يوسف آيدن

مكان الولادة: وان

اسم الأم والأب: كفرجين ـ دينو

مكان وتاريخ الاستشهاد: 2017/ مناطق الدفاع مديا

الاسم الحركي: سرحد سلوبي

الاسم والكنية: إبراهيم آفجي

مكان الولادة: شرناخ

اسم الأم والأب: زهرة ـ نشأت

مكان وتاريخ الاستشهاد: 2017/ مناطق الدفاع مديا

الاسم الحركي: ريبر جودي

الاسم والكنية: نجم الدين جابان

مكان الولادة: شرناخ

اسم الأم والأب: عائشة ـ ياسين

مكان وتاريخ الاستشهاد: 2017/ مناطق الدفاع مديا

الاسم الحركي: آمد ديرسم

الاسم والكنية: فؤاد أحمد إسماعيل

مكان الولادة: حلباسم الأم والأب: أمينة ـ أحمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: 2017/ مناطق الدفاع مديا

بشنك روج دم كرافي".

(ل م)