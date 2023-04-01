​​​​​​​HPG تكشف سجل 5 مقاتلين استشهدوا في مناطق الدفاع مديا

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، بياناً إلى الرأي العام، كشفت فيه سجل 5 من مقاتليها جاء في نصه:

"لا يزال الشعب الكردي يحمي وجوده بأبنائه القيّمين والشرفاء الذين يناضلون من أجل الحرية بكل الطرق المتاحة، وأن الشعب الكردي يحقق حريته خطوة بخطوة من خلال المسيرة البطولية والمقاومة الفدائية لهؤلاء الأبناء، ومن الممكن حماية وجود شعبنا من قبضة الإبادة الجماعية، والقضاء على هجمات العدو ويمكن لشعبنا خوض النضال بقوة في سبيل هذه القضية المقدسة بدون أي تردد، فأفضل وأنبل وأشجع أبناء شعبنا يسيرون نحو الشهادة، كل بطل من أبطالنا يعزز من نضالنا ويقوي إيماننا ويقربنا من تحقيق الانتصار، ففي عام 2017، الذي كان من أصعب الأعوام في تاريخ نضالنا، أحيا أبطالنا الذين أحبطوا الهجمات المتواصلة للعدو، أمل حرية شعبنا، وقاوموا بروح فدائية، وأوصلوا نضالنا إلى يومنا هذا، وقاوم رفاق دربنا درويش وآزاد وأوزغور وسيدار وخليل ببطولة واستشهدوا كمدافعين عن الروح الآبوجية، والذين قادوا المقاومة عام 2017.

إننا نستذكر هؤلاء الرفاق الشهداء الأعزاء بكل احترام وإجلال وامتنان، ونجدد وعدنا بإحياء ذكراهم وتحقيق أهدافهم، كما نعبّر عن تعازينا الحارة لعوائلهم الوطنية ولجميع أبناء شعب كردستان.

المعلومات المفصلة عن سجل رفاق دربنا الذين استشهدوا هي كالتالي:

الاسم الحركي: درويش تتويي

الاسم والكنية: دوغوكان بوزدمير

مكان الولادة: وان

اسم الأم والأب: حنيفة ـ مخلص

مكان وتاريخ الاستشهاد: 2017 / مناطق الدفاع المشروع

الاسم الحركي: آزاد كفر

الاسم والكنية: عزيز تالاتي

مكان الولادة: رها

اسم الأم والأب: صديقة ـ عزت

مكان وتاريخ الاستشهاد: 2017 / مناطق الدفاع المشروع

الاسم الحركي: أوزغور جيلو

الاسم والكنية: إيلهان آكدوغان

مكان الولادة: جولميرك

اسم الأم والأب: زينب ـ خالد

مكان وتاريخ الاستشهاد: 2017 / مناطق الدفاع المشروع

الاسم الحركي: سيدار بوطان

الاسم والكنية: رجب أسين

مكان الولادة: وان

اسم الأم والأب: هردم جان ـ سلمان

مكان وتاريخ الاستشهاد: 2017 / مناطق الدفاع المشروع

الاسم الحركي: خليل داغ

الاسم والكنية: محمد أمين داكمان

مكان الولادة: آمد

اسم الأم والأب: بسرا ـ أسعد

مكان وتاريخ الاستشهاد: 2017 / مناطق الدفاع المشروع

(ل م)