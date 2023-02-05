​​​​​​​HPG تكشف سجل 5 مقاتلات استشهدن في بستا

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) اليوم الأحد، بياناً، كشف فيه سجل 5 مقاتلات استشهدن في منطقة بستا، جاء فيه:

"بدأت دولة الاحتلال التركي بمساندة من قوات الكونترا في 21 كانون الثاني، عملية عسكرية في منطقة بستا التابعة لبوطان، واستنفرت قواتنا التابعة لوحدات المرأة الحرة-ستار القيادية؛ لتوجيه الضربات على هجوم العدو، وأحكمن السيطرة على الاحتلال والكونترا، وفي 22 كانون الثاني قمن في البداية، باستهداف العنصر في قوات الكونترا، نعمات أنجو، وأردته قتيلاً عبر عملية قنص، فالعدو الجبان والكونترا المتوحشون، الذين لم يجرؤوا على القتال وجهاً لوجه في مواجهة قواتنا في وحدات المرأة الحرة-ستار الفدائية، قصفوا الساحة بكثافة عبر تقنياتهم الحربية، واستشهدت رفيقتين من رفيقاتنا في هذا القصف العنيف الذي استمر لحوالي ساعتين، وبدورها، قامت قواتنا باستهداف العدو، الذي كان قد تم إحكام السيطرة عليه عبر عمليات التفجير بالعبوات الناسفة، والتي أسفرت عن مقتل اثنين من جنود جيش الاحتلال التركي وإصابة ضابط من رتبة عالية في صفوفه، وحاربت رفيقات دربنا الأربعة في 22 و 23 كانون الثاني ضد جنود الاحتلال وقوات الكونترا الخائنة والتقنيات الحربية التي يمتلكها العدو، وقاومن بطريقة أسطورية على الرغم من انعدام الفرص المتاحة، واستشهدن بروح فدائية لكيلا تقعن في يد العدو.

وقد أظهرت رفيقات دربنا، اللواتي حاربنا تحت قيادة القيادية البارزة والفدائية في وحدات المرأة الحرة-ستار، الرفيقة روجبين، مرة أخرى بمقاومتها الإرادة العظيمة والإيمان بتحقيق النصر والرغبة في الحرية وحياة مقاتلات الكريلا المحترفة للمرأة الكردية الحرة والذكاء التكتيكي للمرأة، كما قُتل في هذه العملية في ذات الوقت، أحد عناصر الكونترا الوحشية للعدو والخائن لشعبه، نعمات أنجو، وقد أطلقت رفيقات دربنا في هذه العملية رصاصتهن الأولى على قلب متزعم الكونترا الخائن، وبهذه الطريقة أظهرن غضبهن ضد الخونة والعملاء في كردستان.

إن قواتنا التابعة لوحدات المرأة الحرة- ستار الفدائية والقيادية، اللواتي أبدين مقاومة أسطورية تحت قيادة الرفيقة روجبين في بستا في ظل الظروف والشروط الصعبة لفصل الشتاء، أصبحن الوجه النقي للمرأة الحرة وللشعب الكردي، وأخذن مكانهن ضمن تاريخ النضال، وإننا بدورنا، نكشف المعلومات حول هوية رفيقات دربنا، روجبين ودليله و سيلا ونودا وديروك، كما أننا سنعلن لاحقاً عن هوية رفيقة دربنا السادسة التي استشهدت هي أيضاً، وإننا نعد بتحقيق هدف حرية التعبير عن الذات للمرأة في كردستان حرة وقائد حر، والوفاء دائماً لذكراهن، ونتقدم بالتعازي لجميع أبناء شعب كردستان، وفي مقدمتهم العوائل الوطنية الأعزاء لرفيقات دربنا اللواتي استشهدن.

المعلومات حول هوية رفيقات دربنا اللواتي استشهدن هي كالتالي:

الاسم الحركي: روجبين ديرسم

الاسم والكنية: رئيفة كوتلاك

مكان الولادة: جولميرك

اسم الأم والأب: مريم - حسين

تاريخ ومكان الاستشهاد: 22 كانون الثاني 2023بستا

الاسم الحركي: دليله غويي

الاسم والكنية: آفين أنجو

مكان الولادة: شرنخ

اسم الأم والأب: نعيمه - حميد

تاريخ ومكان الاستشهاد: 22 كانون الثاني 2023بستا

الاسم الحركي: سيلا فراشين

الاسم والكنية: حمدية تك بوداك

مكان الولادة: وان

اسم الأم والأب: تايبت – صلاح الدين

تاريخ ومكان الاستشهاد: 23 كانون الثاني 2023بستا

الاسم الحركي: نودا آرين

الاسم والكنية: زوزان أوجال

مكان الولادة: وان

اسم الأم والأب: شيرين - سيوان

تاريخ ومكان الاستشهاد: 23 كانون الثاني 2023بستا

الاسم الحركي: ديروك سرحد

الاسم والكنية: ليلى ساين

مكان الولادة: سيرت

اسم الأم والأب: حسنية - أحمد

تاريخ ومكان الاستشهاد: 23 كانون الثاني 2023بستا

(ف)