​​​​​​​HPG تكشف سجل 5 من مقاتليها استشهدوا في زاب عام 2016

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً، كشفت فيه سجل 5 من مقاتليها، استشهدوا في زاب، جاء فيه:

"نتيجة هجمات جيش الاحتلال التركي على منطقة زاب في السادس من أيلول 2016، استشهد رفاقنا بير دوغان وفرمان وجكدار وبروسك وكوجر. رفاقنا هؤلاء، قاوموا ضد هجمات دولة الاحتلال التركي الفاشية الوحشية والمنافية للإنسانية على شعبنا بكل شجاعة وبسالة حتى بلغوا مرتبة الشهادة، النضال الذي سلموه لنا، سنسير عليه بأسلوب لائق بهم حتى تحقيق النصر والحرية، نجدد هذا العهد لهم مرة أخرى.

سجل رفاقنا الشهداء على الشكل التالي:

الاسم الحركي: بير دوغان ألباك

الاسم والكنية: يونس كراجا

مكان الولادة: وان

اسم الأم والأب: مهاباد ـ إدريس

مكان وتاريخ الاستشهاد: 6 أيلول 2016/ زاب

الاسم الحركي: فرمان مرفان

الاسم والكنية: مرفان آرتيران

مكان الولادة: ‏أضنه

اسم الأم والأب: ‏أسماء ـ فصيح

مكان وتاريخ الاستشهاد: 6 أيلول 2016/ زاب

الاسم الحركي: ‏جكدار روبوسكي

الاسم والكنية: ‏فرات بولوت

مكان الولادة: ‏وان

اسم الأم والأب: ‏بهار ـ كنياز

مكان وتاريخ الاستشهاد: 6 أيلول 2016/ زاب

الاسم الحركي: بروسك جكدار‏

الاسم والكنية: ‏آزاد ساينر

مكان الولادة: ‏وان

اسم الأم والأب: ‏حليمة ـ عمر

مكان وتاريخ الاستشهاد: 6 أيلول 2016/ زاب

الاسم الحركي: كوجر جيا ‏

الاسم والكنية: ‏بشار الجي

مكان الولادة: آمـــد‏

اسم الأم والأب: ‏حسنية ـ سعيد

مكان وتاريخ الاستشهاد: 6 أيلول 2016/ زاب

رفاقنا بير دوغان وفرمان وجكدار وبروسك وكوجر، بوقفتهم وتصميمهم على النضال، سدوا الطريق أمام جيش الاحتلال التركي في التقدم وحوّلوا منطقة زاب إلى قلعة منيعة لا يمكن اجتيازها، بدايةً، نتقدم بأحر التعازي لعوائل رفاقنا الشهداء، كما نعزّي عموم شعبنا الكردستاني".

(ف)