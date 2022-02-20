​​​​​​​HPG تكشف سجل 5 من مقاتليها استشهدوا في منطقة سرحد

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً إلى الرأي العام كشف فيه سجل 5 من مقاتليها استشهدوا في سرحد عام 2017, جاء فيه:

"إن رفاقنا آركش، جانفيدا، جكدار، جمال ونورحق، شاركوا بتاريخ 11 أيار 2017، في حملة عسكرية ضد جيش الاحتلال التركي، مما أدى إلى مقتل العديد من الجنود الأتراك وطرد العدو من الساحة، حيث قاوم هؤلاء الأبطال في منطقة سرحد ضد العدو بكل شجاعة وبسالة، حتى وصلوا إلى مرتبة الشهادة، نستذكر هؤلاء الشهداء الذين أصبحوا أسطوريين من خلال مسيرتهم الفدائية في سرحد، بكل إجلال واحترام، ونجدد عهدنا على إخلاصنا وولائنا لذكراهم".

سجل الشهداء الخمسة بحسب البيان، كالتالي:

الاسم الحركي: آركش انتقام

الاسم والنسبة: أرسين سفن

مكان الولادة: وان

اسم الأم – الأب: برشا – محمد أمين

مكان وتاريخ الاستشهاد: سرحد، 11 أيار 2017

الاسم الحركي: جانفيدا روجهات

الاسم والنسبة: إبراهيم باشبوغا

مكان الولادة: آكري

اسم الأم – الأب: كوزل – حكمت

مكان وتاريخ الاستشهاد: سرحد، 11 أيار 2017

الاسم الحركي: جكدار آرارات

الاسم والنسبة: سينان تكين

مكان الولادة: آكري

اسم الأم – الأب: خديجة – نظام الدين

مكان وتاريخ الاستشهاد: سرحد، 11 أيار 2017

الاسم الحركي: جمال سرحد

الاسم والنسبة: غولوم أوزدن

مكان الولادة: آكري

اسم الأم – الأب: فلك – محمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: سرحد، 11 أيار 2017

الاسم الحركي: نورحق سرحد

الاسم والنسبة: محمد غولر

مكان الولادة: وان

اسم الأم – الأب: أمينة – شوكت

مكان وتاريخ الاستشهاد: سرحد، 11 أيار 2017

وقال المركز الإعلامي في نهاية بيانه: "في البداية نتقدم بتعازينا الحارة لذوي الشهداء الفدائيين آركش، جانفيدا، جكدار، جمال ونورحق، الذين سطروا ملحمة تاريخية في ساحة سرحد وأحبطوا أحلام العدو لإبادة شعبنا الكردي، كما نقدم تعازينا لشعبنا الوطني في كردستان ولجميع الديمقراطيين".

(ف)