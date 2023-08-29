​​​​​​​HPG تكشف سجل 5 كريلا استشهدوا في غرزان

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً كتابياً، كشف فيه سجل 5 مقاتلين، جاء فيه:

"في 15 أيلول 2020، استشهد الريادي دمهات جيلو ورفاقنا الكرام أردلان شاهو، وموردم نورشين، ووارشين سكفان وتولهلدان تكمان، الذين قاتلوا وقاوموا بروح فدائية ضد هجمات الاحتلال التركي الفاشي في منطقة قلانس في غرزان، وارتقوا إلى مرتبة الشهادة.

ناضل وقاوم رفيقنا دمهات، المناضل الرائد في العمليات الثورية، على مدى 10 سنوات في شمال كردستان، حيث وجّه ضربات موجعة للدولة التركية القمعية، لذا نجدد عهدنا بالسير على خطا القيادي دمهات ونكون جديرين بنضاله.

أخذ رفيقنا أردلان، الابن الشجاع لشعبنا كرمانشاه ويارسان والممثل لقيم الوعي الوطني الكردستاني، مكانه بين المناضلين الرواد الذين لن يُنسوا في تاريخ حريتنا، من خلال إعطاء لونه للمسيرة الثورية التي قام بها لضمان الحرية لشعبنا.

كما أضاف أبناء شمال كردستان الثلاثة الأبطال، رفاقنا موردم ووارشين وتولهلدان، قيماً جديدة إلى نضالنا مع وعيهم بواجباتهم ومسؤولياتهم التاريخية.

وانضم رفاقنا موردم ووارشين وتولهلدان، الذين تمكنوا من تمثيل خط حزب العمال الكردستاني وحزب الحياة الحرة الكردستانية بشجاعتهم في النضال وفي ساحة المعركة، إلى قافلة الشهداء، تاركين خلفهم إرثاً نضالياً مثالياً.

ونتقدم بتعازينا إلى كافة شعبنا الوطني الكردستاني، الذي تنبض قلوبهم من أجل الحرية، لا سيما عائلات رفاقنا الكرام دمهات وأردلان وموردم ووارشين وتولهلدان.

المعلومات التفصيلية حول سجل رفاقنا الشهداء:

الاسم الحركي: دمهات جيلو

الاسم والنسبة: أيوب جليك

مكان الولادة: آمد

اسم الأم-الأب: صالحة -محمد

تاريخ ومكان الاستشهاد: 15 أيلول 2020 غرزان

الاسم الحركي: أردلان شاهو

الاسم والنسبة: منصور ناصري

مكان الولادة: كرمانشاه

اسم الأم-الأب: أكرم –أحمد مراد

تاريخ ومكان الاستشهاد: 15 أيلول 2020 غرزان

الاسم الحركي: موردم نورشين

الاسم والنسبة: ظافر كوج

مكان الولادة: مرسين

اسم الأم-الأب: نورتن-رحمة الله

تاريخ ومكان الاستشهاد: 15 أيلول 2020 غرزان

الاسم الحركي: وارشين سكفان

الاسم والنسبة: دلفين جان

مكان الولادة: إيله

اسم الأم-الأب: قيمة -بايرام

تاريخ ومكان الاستشهاد: 15 أيلول 2020 غرزان

الاسم الحركي: تولهلدان تكمان

الاسم والنسبة: يلماز أوزون

مكان الولادة: أرضروم

اسم الأم-الأب: سونا-إبراهيم

تاريخ ومكان الاستشهاد: 15 أيلول 2020 غرزان".

(ف)